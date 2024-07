CONTRATAÇÃO de inovação pelo setor público do Paraná

Seminário acontece em 13 e 14 de agosto no Canal da Música

Nos dias 13 e 14 de agosto, o Governo do Estado por meio da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), realiza a segunda edição do Seminário Estadual de Contratação de Inovação pelo Setor Público. O evento acontece no Canal da Música, em Curitiba.

As inscrições são abertas ao público e podem ser realizadas de forma gratuita no site da Escola de Gestão. O seminário é promovido em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado, Gazz Conecta, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Escola de Gestão do Paraná.

Focado nos instrumentos trazidos pelo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, o cronograma do seminário inclui palestras e painéis com especialistas nacionais, com ênfase na desmistificação das compras públicas de inovação. O objetivo do evento é promover a inovação em todo o país, além de atrair e possibilitar conexões entre gestores públicos, startups, estudantes e outros interessados.

O secretário da Inovação, Alex Canziani enfatiza a importância do evento para viabilizar um maior desenvolvimento e fluidez na gestão pública. “Com esse evento estamos trazendo especialistas para falarem sobre essas compras inovadoras que a atual legislação permite realizar. A ideia é capacitar nossos gestores para que eles inovem cada vez mais na administração pública, e também para que possamos trazer as melhores opções para atender as necessidades do Estado do Paraná”, afirma.

O presidente do TCE-PR, Fernando Guimarães, explica que gestores públicos precisam estar atentos às transformações do mercado e buscar sempre estar com os olhos voltados às novidades em produtos e processos.

“Nossa gestão sempre tem buscado a inovação e a realização deste Seminário será uma oportunidade de mostrar ao gestor que o Tribunal de Contas, dentro de sua vertente de orientar, também está motivado com as novidades do mercado, com as novas iniciativas que brotam nas startups e que podem representar uma solução para determinada questão no âmbito administrativo”, completa.

A primeira edição do Seminário Estadual de Contratação de Inovação, realizada em 2023, teve como foco discussões sobre o Marco Legal das Startups (Lei Complementar nº 182/21) e a Lei de Inovação do Paraná (Lei estadual n° 20.541/21). Entre empresários e sociedade civil, o evento de capacitação reuniu mais de 500 pessoas.

Neste ano, estão entre os palestrantes confirmados o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) André Rauen e o procurador do Estado de São Paulo, Rafael Fassio. Ambos trarão situações reais, mostrando a aplicação de ferramentas e atuação de diferentes órgãos perante a compras públicas de inovação.

Segundo Rauen, existem diversos instrumentos com grande potencial para transformar a realidade desse tipo de aquisição, os quais estão à disposição de gestores públicos. Durante o painel, o pesquisador vai apresentar algumas dessas ferramentas com base na qualidade tecnológica e potencial da solução que elas trazem, além de também discutir a importância de comprar políticas públicas para a inovação a nível municipal, estadual e nacional.

“O Estado tem um poder de compra e de influência em mercados muito alto. Então, as compras públicas para a inovação pegam esse poder e tentam direcioná-lo para desenvolvimentos tecnológicos socialmente necessários e desejáveis, considerando quais são os efeitos diretos e indiretos dessa aquisição para o estímulo à atividade privada de inovação”, explica.

Serviço:

2º Seminário Estadual de Contratação de Inovação pelo Setor Público

Data: 13 e 14 de agosto

Local: Canal da Música – Grande auditório – Rua Júlio Perneta, 695 – Mercês – Curitiba

Inscrições por meio da Escola de Gestão do Paraná: AQUI