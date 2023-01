Convênio com França alavanca o Paraná no ranking de empregos

Expectativa de crescimento foi tema de reunião entre técnicos da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda e comitiva do país europeu

Com investimento previsto de R$ 7 milhões, fruto de uma parceria do Paraná com a Agência Francesa de Desenvolvimento, a rede Sine estadual vai aumentar ainda mais o volume de empregos formais ocupados no Estado. A expectativa de crescimento no ranking nacional de empregabilidade foi tema de uma reunião entre técnicos da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda e integrantes de uma comitiva francesa representante do convênio, nesta segunda-feira (30). Eles também visitaram a Agência do Trabalhador da Cultura.

Técnicos da agência francesa e membros do Ministério do Trabalho e Emprego discutiram com o secretário Mauro Moraes os três eixos que vão nortear a parceria entre o Paraná e a França. O primeiro deles é o fornecimento de apoio técnico para sistematização de boas práticas na intermediação de mão de obra e segundo diz respeito às parcerias, tanto pública quanto privada, para ampliar as vagas de emprego, a qualificação de profissionais e incentivo ao empreendedorismo.

Por fim, o terceiro envolve a administração da oferta de serviços, ou seja, o aprimoramento de estratégias para personalizar o atendimento de candidatos a vagas de emprego.

“Os excelentes resultados apresentados pelo Paraná em rankings de empregabilidade foram determinantes para que a nossa rede Sine fosse escolhida para este importante convênio. A comitiva francesa ficou absolutamente satisfeita com tudo que apresentamos de programas e projetos para fortalecimento do emprego e renda no Paraná. A parceria com a França permitirá um avanço ainda maior do Estado em políticas de emprego, com mais postos de trabalhos criados e ocupados”, afirmou Moraes.

Segundo o superintendente regional do Trabalho no Paraná, Paulo Kroneis, o Estado é referência para outros estados em empregabilidade. “Com o volume de recursos disponibilizados pelo convênio, o Paraná certamente atingirá um novo patamar, com números ainda mais surpreendentes”, destacou.

Após a reunião, a comitiva visitou parte da estrutura da Rede Sine estadual e também alguns projetos da Secretaria de Trabalho, Qualificação e Renda em parceria com o Senai, como os programas Carretas do Conhecimento e Emprega Mais Paraná. O roteiro terminou com uma passagem por uma feira de exposição do Programa do Artesanato Brasileiro, no Palácio Iguaçu.

O Estado foi o primeiro colocado no ranking nacional de colocações e encaminhamentos de emprego via Agências do Trabalhador em 2022, sendo responsável por 33% das colocações em todo o Brasil. Foram 118.839 novos empregos, contra 48.107 do Ceará, segundo colocado.

PRESENÇAS – Participaram da reunião o subsecretário de Políticas Públicas de Trabalho do Ministério do Trabalho, João Paulo Ferreira Machado; a coordenadora-geral do Sine estadual, Karla Carolina Marra; e a assessora técnica da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, Suelen Glinski.