Jacaré: cooperativa de crédito abre agência

Mais empregos, renda e oportunidades de negócios

A cooperativa de crédito Cresol abrirá uma agência em Jacarezinho (foto). A expectativa é que em algumas semanas o novo empreendimento no município inicie as operações.

“Mais uma empresa importante, que tem crescido muito em todo Brasil, e que chega em Jacarezinho trazendo mais emprego, renda e oportunidades de negócios para nossos cidadãos”, destaca o prefeito Marcelo Palhares.

A chegada da cooperativa de crédito, assim como de outras empresas que se instalam no município, tem acompanhamento e suporte da prefeitura de Jacarezinho, através da secretaria municipal de Comércio, Indústria, Turismo e Serviços.

Nesta semana também foi anunciada a chegada da Lojas Quero-Quero, rede de lojas de departamento que em breve deve abrir sua unidade em Jacarezinho.