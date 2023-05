Deputada convida população para o estande da ALEP

Maria Victoria é a segunda-secretária do Parlamento

A segunda-secretária da Assembleia Legislativa, deputada Maria Victoria (PP), participou da abertura da Expoingá e reforçou o convite para que a população e as lideranças visitem o estande do parlamento na Feira.

“Montamos um espaço preparado para ouvir as demandas e atender bem a população. A Assembleia Itinerante é uma ação para aproximar o poder legislativo dos visitantes da Expoingá”, disse.

A deputada também agradeceu a parceria do Governo do Estado e da Sociedade Rural de Maringá(SRM), entidade que promove a Expoingá. “É uma honra para a Assembleia Legislativa ter um estande em uma das principais Feiras agropecuárias do país”.

A abertura oficial da Expoingá contou com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, do prefeito Ulisses Maia e dos deputados estaduais Do Carmo, Soldado Adriano José e Anibelli Neto; além de deputados federais, secretários de estado, prefeitos e lideranças da região.

“É uma feira que tem muito entretenimento, mas também muita tecnologia, maquinário que vem modernizar a lavoura, eventos técnicos para aprimorar a produção, desde a agricultura familiar até a de grande escala”, afirmou o governador. “Esse bom momento nosso é fruto desses eventos e também da política do Governo do Estado de investimentos no agro, com ações como o Banco do Agricultor Paranaense”.

Maria Iraclézia de Araújo, presidente da SRM, diz estar confiante com relação aos resultados e números da feira. “Dentro dessa expectativa de que o agro produz cada vez mais e gera um grande movimento na economia, acreditamos em um novo recorde de negócios, com 20% a mais em valores de comercialização em relação ao ano passado.

ASSEMBLEIA ITINERANTE – Na edição deste ano da feira, a Assembleia instalou um estande próprio para as demandas da região. No dia 11, próxima quinta-feira, o projeto Assembleia Itinerante promoverá um grande evento aberto ao público às 19h.

Durante o encontro, o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD), o primeiro-secretário, deputado Alexandre Curi (PSD), a segunda-secretária, deputada Maria Victoria (PP), e deputados estaduais da região recebem entidades do agronegócio e da sociedade civil organizada para ouvir demandas e sugestões.

Ainda de acordo com a programação, cerca de 30 pessoas de destaque na sociedade de Maringá e da região receberão diplomas de menção honrosa da Assembleia Legislativa.

A Expoingá é uma das maiores feiras agropecuárias do Paraná e do País e pretende receber mais de meio milhão de pessoas em 10 dias de evento, com a expectativa de ultrapassar a marca de R$ 720 milhões em volume de negócios. Com cerca de 1,3 mil expositores, a feira segue até 14 de maio.