Deputado Cobra Repórter solicita a criação da Frente Parlamentar dos Condomínios 

Debater direitos de condomínio

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou um requerimento, na Assembleia Legislativa em que solicita a constituição da Frente Parlamentar dos Condomínios para representar e debater direitos de condomínios prediais residenciais ou não, assim como de síndicos e condôminos.

“A Frente Parlamentar dos Condomínios tem como objetivo reunir os parlamentares com o propósito de desenvolvimento e aperfeiçoamento das políticas públicas referentes aos direitos e a gestão condominial, além do cooperativismo entre as entidades públicas e público-privadas, assim como dos direitos dos síndicos e condôminos”, explicou o deputado estadual Cobra Repórter em seu requerimento.

Segundo levantamento histórico feito com base nas edições anuais da ‘’Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – IBGE’’ (PNAD Contínua – IBGE), ficou revelado que o número de apartamentos no Brasil cresceu 321% entre 1984 a 2019 e está em franco desenvolvimento neste ano de 2023. Dados do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná (CRECI-PR) apontam que, apesar da crise econômica, o mercado imobiliário voltou a ficar aquecido no Paraná e as construtoras foram surpreendidas com o aumento na procura por imóveis.

“O crescimento da oferta de empreendimentos, a queda nas taxas de juros e o pacote de estímulo ao setor lançado pelo Governo Federal fizeram o consumidor retomar os planos da casa própria. A importância da criação da Frente Parlamentar do Condomínio contribuirá para o avanço do segmento que, através de seus representantes membros, promoverá o aperfeiçoamento das relações públicas nas causas de que é pertinente, estabelecidas pela Lei do Condomínio, a Lei nº 4.291, de 16 de dezembro de 1964, e nas demais legislações e matérias regulatórias dos vínculos condominiais”, destacou o deputado estadual Cobra Repórter.