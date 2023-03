Cobra se reúne com subchefe da Casa Civil

Encontro com Lúcio Mauro Tasso foi no Palácio Iguaçu

“Em meu mandato, trabalho firmemente para auxiliar no fortalecimento e no desenvolvimento dos municípios paranaenses. Tenho o compromisso de fazer essa ligação entre as cidades e o Governo Estadual, sempre trabalhando para mais qualidade de vida da população do Norte do Estado nas áreas da saúde, educação, desenvolvimento social, infraestrutura”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), nesta quarta-feira (08), durante uma série de reuniões com prefeitos da região e o subchefe da Casa Civil, Lúcio Mauro Tasso, no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Em pauta, investimentos e obras no Norte do Paraná.

Estavam presentes nas reuniões os prefeito de Rancho Alegre, Fernando Coimbra, de Wenceslau Braz, Atahyde Ferreira dos Santos (Taidinho) e o de Nova América da Colina, Tião Rogatti, além do procurador do município, Ricardo Franco.