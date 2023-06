Assembleia Itinerante na Efapi, pede Cobra

Em agosto em Santo Antônio da Platina

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), solicitou à Comissão Executiva Assembleia Legislativa do Paraná, por meio de requerimento apresentado na Assembleia Itinerante no município de Santo Antônio da Platina, entre os dias 16 a 20 de agosto de 2023, durante a realização da 51º EFAPI – Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro.

“Assim como o Projeto Assembleia Itinerante esteve nas cidades de Londrina (foto) e Maringá, durantes as feiras agropecuárias, queremos também a presença da instituição em Santo Antônio da Platina, onde ocorre uma das mais importantes feiras do Norte Pioneiro. É muito importante a aproximação entre a população, o setor produtivo e o Poder Legislativo. Queremos estar presente e ouvir a população do Norte Pioneiro”, defendeu o parlamentar.

Cobra Repórter lembra ainda que a EFAPI é um dos maiores eventos do Norte do Paraná, movimentando grandes públicos, através de suas exposições e shows. Destaca ainda que no dia 20 de agosto, será comemorado o aniversário de Santo Antônio da Platina, que completará 109 anos de existência.

