Duas cidades do NP usam plataforma de negócios

Treinamento da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital incluiu Jacarezinho e Cambará



Mais sete municípios receberam nesta terça-feira (12) a capacitação para o uso do portal Paraná Negócios (software), plataforma para a atração de negócios por meio de uma tecnologia que conecta os municípios com empresas interessadas em investir no setor público.

O treinamento foi realizado pela Secretaria estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital na sede da Celepar, em Curitiba. O serviço é disponibilizado pelo Estado e também com apoio da Invest Paraná.

Nesta etapa, foram capacitados secretários e técnicos dos municípios de Jacarezinho, Cambará, Arapongas, Pontal do Paraná, Assaí, Marialva e Londrina. No total, 66 municípios receberão licenças de acesso ao portal após treinamento e assinatura do termo de cooperação. A capacitação já foi feita com 20 prefeituras e uma nova rodada de treinamentos está programada para março.

No portal Paraná Negócios, os municípios podem cadastrar informações como incentivos fiscais, disponibilidade de terrenos e galpões para a instalação de empresas, o nível de qualificação da mão de obra da cidade, entre outras. Já as empresas podem registrar as necessidades para operar, como quantidade de empregados e o tamanho do imóvel necessários para se instalar.

O secretário da Inovação, Marcelo Rangel, afirma que a implantação da plataforma, que aproxima os setores público e privado, é uma das ações do projeto de transformação digital dos municípios. “A ferramenta é fundamental para auxiliar os municípios menores porque colocam eles no mapa dos investimentos”, explica.

A prefeitura de Cambará assinou termo de cooperação nesta terça-feira, recebendo a primeira chave do Estado para utilização do Paraná Negócios. “É uma oportunidade de inclusão digital para o nosso município. As cidades do Interior muitas vezes têm dificuldade para encontrar mão de obra, e essa ferramenta vai auxiliar e acelerar processos logísticos”, afirma o prefeito.

O presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Alex Canziani, destaca que essa é uma ação pioneira e moderna para soluções de problemas. “Faz toda a diferença para uma cidade poder conectar os empresários e mostrar as oportunidades que o município tem. Essa parceria vai transformar o Paraná em um celeiro de oportunidades, principalmente na atração de empregos”, diz.