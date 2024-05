DESONERAÇÃO : Edimar confirma que até sexta-feira sairá enfim decisão final

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), secretário-geral eleito da CNM (Confederação) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, e o presidente da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Paulo Ziulkoski, reuniram-se com dois ministros: Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

Aconteceu nesta segunda-feira, dia 13, para discutir a desoneração da folha de pagamento dos municípios.

Na ocasião, os dirigentes foram informados que o Governo Federal deverá definir até sexta-feira (17/05) a prorrogação ou uma proposta para a desoneração dos municípios.

Os ministros confirmaram ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá participar da XXV Marcha a Brasília dos Municípios, , de 20 a 23 de maio.

“O posicionamento do Paraná é claro e firme: queremos manter a alíquota de 8% do INSS e a atualização dos programas federais”, comentou Edimar, que também participará de uma sessão no Senado Federal sobre a atual situação financeira e orçamentária das prefeituras brasileiras. “Queremos autonomia financeira dos municípios. Porque tudo acontece nos municípios. Junto com a CNM, vamos continuar defendendo a pauta municipalista”, disse. Amanhã (dia 14/05), a agenda do presidente Edimar seguirá com novas reuniões com equipe econômica

Edimar prossegue a luta para que a emenda de plenário Nº SF/24378.73921-08 à PEC 66/2023, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), seja apreciada no plenário do Senado Federal. A emenda alivia as despesas dos municípios porque sugere um escalonamento dos percentuais das alíquotas patronais pagas ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A AMP e a CNM querem que a alíquota de contribuição das prefeituras seja reduzida de 20% para 8%.