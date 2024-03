Edimar Santos com TCE em lançamento

Licitações e contratos (Teoria, Controle e Prática)

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, participou do LANÇAMENTO DO MBA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS À LUZ DA LEI 14.133 – TEORIA, CONTROLE E PRÁTICA, COM A PRESENÇA DO MINISTRO BENJAMIN ZYMLER, DO TCU (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO).

O curso foi uma promoção da Escola de Gestão Pública do TCE/PR (Tribunal de Contas do Paraná), com o apoio da AMP.

Edimar disse que o TCE dá mais um passo importante em direção à qualificação dos servidores. “O TCE-PR está valorizando os servidores municipais com este curso. Mas o mais importante é que, com isso,, todos os processos envolvendo os municípios serão regularizados”, disse.

Benjamin Zymler elogiou o curso, proposto pelo TCE/PR. “Parabéns pela iniciativa, presidente Fernando Guimarães. Ela sera muito importante para a qualificação dos servidores municipais. E o MBA está em muito boas mãos. O Luciano Dias é competente e vocacionado”, disse.

O presidente do TCE/PR, Fernando Guimarães, disse que o curso propiciará conhecimento, reflexão e troca de experiências. “Meu desejo é que o conteúdo deste curso seja compartilhado por todos os servidores”, comentou.

O secretário estadual de Administração, Elisandro Frigo, disse que o curso ajudará muito a qualificar os servidores públicos. “Este evento é a prova de que o TCE está empenhado em acompanhar e orientar os servidores, e não em puni-los”, disse.

João Paulo Barbosa, diretor de Projetos da Polis Civitas, também explicou aos presentes a metodologia e o corpo docente do curso.

Do evento participou ainda o diretor da Faculdade Polis Civitas, Paulo Maia Jr, e Luciano Dias, coordenador do curso.