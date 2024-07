Eduardo Meneguette assume presidência

Em função do afastamento de Ágide Meneguette

A partir desta quinta-feira (11), Ágide Eduardo Meneguette assumiu, de forma interina, a presidência do Sistema FAEP/SENAR-PR, em função do afastamento (não revelado) do presidente Ágide Meneguette, eleito no dia 29 de janeiro deste ano para o triênio 2024/27. Conforme Artigo 34 do estatuto da entidade, em caso de afastamento, o presidente pode indicar um dos seis vice-presidentes para assumir o cargo de forma temporária. Ágide Eduardo é integrante da chapa que tomou posse no dia 11 de março deste ano, no cargo de vice-presidente, junto com outros 30 integrantes.

Formado em administração pela PUC-PR, Ágide Eduardo Meneguette tem pós-graduação em Comércio Exterior e Negócios Internacionais pela mesma instituição, especialização em gerenciamento de projetos e finanças pela Universidade da Califórnia Berkeley, nos Estados Unidos, e certificado de Chief Operating Officer (COO) pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV), entre outros títulos.

Por anos, Ágide Eduardo foi gestor administrativo e operacional do Grupo Santa Terezinha, presente em 12 municípios do Paraná e Mato Grosso do Sul. Mais recentemente, entre 2021 e 2023, foi superintendente geral de parcerias do Governo do Paraná, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável (Sedest).

Atualmente, representando o Sistema FAEP/SENAR-PR, Ágide Eduardo é membro do Conselho Executivo do Sebrae-PR e do Conselho Executivo do Instituto Pensar Agropecuária (IPA).