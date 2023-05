Emprega Mais Paraná com mais 3 ônibus

Para atender maior número de trabalhadores

A Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR) recebeu três ônibus doados pela Receita Federal, durante viagem da diretoria à Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado. Os veículos passam a integrar o programa Emprega Mais Paraná, que leva aos municípios e bairros em que não há Agência do Trabalhador ou posto de atendimento próximo ofertas de vagas de emprego e cadastramento de currículo para oportunidades futuras de trabalho.

Com a doação de mais 3 veículos, o programa Emprega Mais Paraná passa a contar com 4 unidades móveis de atendimento, permitindo maior alcance de serviços oferecidos pelo SINE.

O pedido de doação já havia sido feito pelo secretário Mauro Moraes diretamente à Superintendente Regional da Receita Federal, Cláudia Regina Leão do Nascimento Thomaz, em uma visita realizada em março à Delegacia da Receita Federal, em Curitiba.

Na mesma ocasião, o chefe da Pasta solicitou a doação de tablets, notebooks e smartphones para uso na estrutura da Secretaria, em especial para a substituição de computadores e dispositivos utilizados nas 216 unidades de atendimento da Rede do Sistema Nacional do Trabalho (SINE) estadual.

“O Paraná possui ações importantes de empregabilidade adotadas pelo Governo do Estado para alavancar os números de contratações de trabalhadores em todas as regiões do Estado. O Emprega Mais Paraná, que agora contará com 4 ônibus itinerantes, vai acelerar os encaixes via rede Sine, mantendo o estado em primeiro lugar disparado quando o assunto é emprego”, reforçou Moraes o impacto positivo da doação realizada pela Receita Federal.

A previsão é de que dentro de 60 dias os três veículos doados pela Receita Federal estejam prontos para circular nos bairros das grandes cidades do Paraná e municípios em que não há Agência do Trabalhador.

No ano passado, o programa promoveu mutirões de emprego em vários municípios, a maioria por solicitação das próprias prefeituras, encerrando 2022 com 7.829 trabalhadores encaminhados para uma vaga no mercado de trabalho, em 131 municípios por onde passou. Para 2023, a expectativa é que mais paranaenses sejam atendidos pelos ônibus itinerantes com mais veículos e agentes de intermediação de mão de obra trabalhando.