Encontro de líderes RURAIS É HOJE em Ribeirão Claro (vídeo)

Sistema FAEP/SENAR-PR promove evento regional

Uma verdadeira peregrinação da liderança rural será promovida pelo Sistema FAEP/SENAR-PR ao longo do mês de junho, passando por 11 municípios do Paraná e reunindo milhares de produtoras e produtores rurais. A programação do Encontro Regional de Líderes Rurais inclui ações para o fortalecimento da rede de contatos dos participantes, dinâmicas motivacionais em grupo e palestra com Filipe Masetti (foto acima), conhecido como Cavaleiro das Américas.

“Esse momento já faz parte do calendário do meio rural paranaense. Nossos sindicatos e demais elos da cadeia produtiva se mobilizam, o que demonstra o interesse dos produtores em se engajar no sistema sindical rural, que obteve inúmeras conquistas ao longo das últimas décadas”, avalia Ágide Meneguette, presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR.

Do Norte Pioneiro, duas personalidades importantes são José Afonso Junior, presidente do Sindicato Rural Patronal do Norte Pioneiro, e Paulo Buso, diretor financeiro da Faep.

Na sua quarta edição, o Encontro Regional de Líderes Rurais vai reunir milhares de produtores rurais, políticos e profissionais ligados às atividades agropecuárias de todas as regiões do Paraná.

Em uma manhã de trabalho, os participantes terão a oportunidade de realizar conexões, trocar experiências e participar de dinâmicas para fortalecer o senso de liderança. Haverá, ainda, palestra conduzida por Filipe Masetti com reflexões sobre a resiliência necessária quando se opta por sair da zona de conforto. O palestrante ficou conhecido como “Cavaleiro das Américas”, após percorrer a cavalo mais de 27 mil quilômetros entre o Alasca, nos Estados Unidos, e o Ushuaia, na Argentina.

Histórico do Encontro Regional de Líderes Rurais

O Encontro Regional de Líderes Rurais surgiu como parte do Programa de Sustentabilidade Sindical (PSS), criado em 2018 como resposta ao fim da contribuição sindical obrigatória. A primeira série de encontros regionais ocorreu em 2019, com a participação de 1.644 produtores de 121 sindicatos rurais. Com a pandemia, o projeto teve um intervalo forçado por restrições sanitárias.No ano passado, participação das mulheres sendo 58% das 2.441 pessoas presentes.

Contabilizando as três primeiras edições, o evento já passou por 17 cidades: Assis Chateaubriand, Campo Largo, Campo Mourão, Carambeí, Curitiba, Guarapuava, Irati, Ivaiporã, Londrina, Mandaguaçu, Maringá, Matelândia, Ponta Grossa, Toledo, Umuarama, Cambará e Pato Branco. Neste ano, haverá sete municípios inéditos sediando os encontros: Ribeirão Claro, Cianorte, Pitanga, Medianeira, Teixeira Soares, Castro e Rio Negro.

Mais informações

Para participar gratuitamente de um dos 11 Encontros Regionais de Líderes Rurais, basta procurar o sindicato rural mais próximo. Os endereços e telefones estão disponíveis no site do Sistema FAEP/SENAR-PR.

Veja as datas e cidades do roteiro

04/06: Ribeirão Claro

05/06: Londrina

06/06: Maringá

11/06: Cianorte

12/06: Pitanga

13/06: Guarapuava

18/06: Medianeira

19/06: Pato Branco

25/06: Teixeira Soares

26/06: Castro

27/06: Rio Negro