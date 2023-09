Encontro do Agro 2023 em S. Antônio

Organizado pela Comissão das Mulheres

No dia cinco de outubro (uma quinta-feira) ocorrerá o I Encontro das Mulheres do Agro, a partir das 13 horas. A organização é por conta da Comissão de Mulheres de Santo Antônio da Platina.

A confirmação do evento foi anunciada nesta terça-feira, dia 26, por José Afonso Junior (foto), presidente do Sindicato Rural Patronal, promotor da iniciativa.

Será na sede do Sicredi Sul, no Auditório, localizado na Rua 24 de Maio, 132-106-A, centro platinense .

Na imagem, confira as palestrantes.

Fabiana Cristina de Campos Romanelli (foto abaixo), foi procurada pela reportagem. Ela foi diretora-geral da secretaria estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo e é atual diretora de ESG da FAEP/Federação da Agricultura do Paraná.

Ela disse que “ESG são três letras famosas, que muitos criticam e falam que faz parte de um novo conceito, outros que já existem há muito tempo e alguns dizem que é só uma modinha… A sigla vem do inglês Environmental (Ambiental, E), Social (Social, S) e Governance (Governança, G)”.

A sigla apareceu pela primeira vez em um relatório da ONU em 2004, intitulado “Who Cares Wins” (em tradução livre, “Ganha quem se importa”), “o que acontece nos dias de hoje é que as empresas estão correndo atrás de um mercado crescente, onde elas precisam pensar no meio ambiente, na sociedade e na governança. É uma empresa que cuida do meio ambiente? Da sua comunidade? Que possui transparência de como faz a gestão?

Quer saber mais? Assista a palestra que haverá no I Encontro das Mulheres do Agro. Com o tema “ESG Oportunidades e Desafios”, Fabiana abordará os impactos na sociedade, como: Fornecimento de alimentos, Criação de empregos, Preservação de ecossistemas, transparência na gestão.