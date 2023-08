Encontro Nacional da Economia Solidária

Presença do secretário do Trabalho Mauro Moraes

O Paraná marca presença no Encontro Nacional de Gestores da Economia Solidária que acontece em Salvador (BA). O evento conta com cerca de 300 gestores que atuam no segmento, além de organizações fundamentais na construção da Economia Solidária.

A SETR esteve presente no encontro com representantes do Conselho Estadual de Economia Solidária – CEES.

Em breve, o Paraná terá um Fundo Estadual de Economia Solidária (FEES/PR) e também será piloto para testes no novo Cadsol (Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários).