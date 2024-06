PARANÁ e o Parque Tecnológico de Itaipu firmam nova parceria

A cerimônia de abertura do 19º Festival das Cataratas (FIT), nesta semana foi marcada pela assinatura de um termo de cooperação para fomento do turismo estadual entre o Viaje Paraná, órgão de promoção vinculado à Secretaria de Estado do Turismo, e o Parque Tecnológico de Itaipu (PTI-BR). O termo prevê o desenvolvimento de atividades de fomento, fortalecimento e promoção do turismo estadual. Logo após a assinatura, foram anunciados os dois projetos iniciais que devem ser conduzidos pelas partes.

O Festival das Cataratas, realizado até sexta-feira (07), em Foz do Iguaçu, é um dos maiores eventos da área do turismo do Brasil. Quase mil pessoas participaram da abertura oficial, que contou com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino, e do secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes.

O primeiro projeto é um estudo que envolve o setor náutico e o outro refere-se à viabilidade da implantação do Tax Free, que prevê a devolução de impostos aos turistas estrangeiros que compram produtos do Paraná. A iniciativa já é utilizada em países da Europa e em alguns da América do Sul.

Para o secretário Márcio Nunes, a celebração do acordo em um evento deste porte mostra que o Estado está sempre aberto a novas parcerias e posicionamentos que priorizem o desenvolvimento do Paraná enquanto destino turístico qualificado e único.

“Esse é apenas mais um passo do Estado para posicionar o Paraná como grande player do turismo, que tem funcionado muito bem”, disse. “Basta olhar os dados: o número de empregos em atividades do turismo no primeiro semestre desse ano foi 20% maior que no ano passado. A nossa expectativa é chegar a 10 mil empregos gerados na cadeia do turismo paranaense ainda neste ano, e acordos como este são fundamentais para batermos essa meta”.

COOPERAÇÃO – O termo de cooperação é válido por dois anos, com possibilidade de renovação. A expectativa é que as organizações desenvolvam trabalhos voltados ao apoio, divulgação e organização de eventos que levem o turismo paranaense para outros mercados, dentro e fora do Brasil.

“A Itaipu Binacional, através do Parque Tecnológico de Itaipu, está promovendo algumas inovações e modernizações no turismo paranaense, por isso este contato e cooperação com o Governo do Estado é importante. O excelente trabalho que já vem sendo desenvolvido em âmbito estadual só tem a acrescentar com as iniciativas da nossa organização”, disse o diretor-superintendente do PTI, Irineu Colombo.

Para o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, os projetos que serão desenvolvidos vêm ao encontro com a política da empresa, uma vez que ela foi criada para a promoção do turismo paranaense. “A proposta do governador Ratinho Junior é justamente que se consiga firmar parcerias com a iniciativa privada para o desenvolvimento do turismo paranaense pelo Brasil e no Exterior para atrair cada vez mais turistas”, afirmou.

O Paraná é o 4º Estado que mais atrai turistas do Exterior, segundo dados da Embratur, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. No ano passado, 678,6 mil turistas estrangeiros entraram no Paraná, um número 31% maior que o ano de 2022, quando 522 mil turistas estrangeiros foram registrados no Estado.

FIT CATARATAS – O Festival das Cataratas 2024 segue com programação intensa até esta sexta-feira (07) e conta com mais 1,3 mil expositores. A secretaria estadual do Turismo conta com um estande de 144 m², onde mais de 150 empresas mostram seus produtos e serviços ligados ao turismo, que vão desde hotéis e resorts até experiências turísticas dentro do Estado.

O potencial turístico do Paraná é mostrado para representantes de companhias aéreas, redes hoteleiras, operadoras e turistas. Com expectativa de atrair mais de 9 mil pessoas, a 19ª edição do Festival das Cataratas é um dos maiores eventos do trade do turismo do país.

Além das exposições, a programação conta com palestras, oficinas, capacitações e a tradicional Feira de Turismo e Negócios, que movimenta a cadeia produtiva do turismo e proporciona networking entre as operadoras, agentes e outros empresários do ramo.

PRESENÇAS – Também participaram da solenidade de abertura o ministro do Turismo de Misiones (Argentina), José María Arrúa; o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro; o vice-presidente da Fecomércio, Ary Bitencourt; o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri; e o gerente regional Oeste do Sebrae-PR, Augusto Stein.