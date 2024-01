Estado ofertou 11 mil vagas em CURSOS de qualificação no PR

Intermediações foram feitas pelas Agências do Trabalhador e prefeituras

Ao longo de 2023, o Governo do Paraná abriu 11 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional através de projetos executados pela Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR). Com investimento superior a R$ 4,8 milhões, o Estado se destacou nacionalmente como um importante polo de formação profissional com oportunidade de formação em áreas que atendem diversos setores da economia. A demanda foi tão expressiva que foi necessário criar um site específico.

A SETR executou sete projetos simultâneos para qualificar e capacitar trabalhadores em todas as regiões do Paraná, com vagas em 97 cursos gratuitos que atenderam os setores da indústria, comércio, serviços e que também abriram portas para o empreendedorismo.

Foram ofertadas oportunidades de formação gratuita nos projetos Carretas do Conhecimento, Mais Qualificação, Bora Paraná, Qualifica Paraná, Mega-Gerar e Qualifica + Gestão. As intermediações foram feitas pelas Agências do Trabalhador e prefeituras.

O Carretas do Conhecimento, que é uma parceria entre Governo do Estado, Volkswagen e Senai-PR, ofertou 1.912 vagas em cursos como Mecânica Automotiva, Refrigeração, Instalações Elétricas, Confecção, Panificação, entre outros. Ele esteve presente em 49 cidades durante este ano.

No projeto Mais Qualificação, foram ofertadas 6.742 vagas para formação profissional para os setores da indústria, serviços e comércio. Ele é desenvolvido pelo Governo do Estado em parceria com a Fecomercio e Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), por meio do Fórum Paranaense da Micro e Pequena Empresa.

No Mais Qualificação, em parceria com Senac e Senai, foram abertas 6.982 vagas em 70 modalidades de curso. O Qualifica Paraná disponibilizou gratuitamente em oito cursos e 506 vagas. Já o Qualifica + Gestão, que oferece formação em dois cursos nas áreas de recursos humanos e administração, abriu 400 vagas.

Voltado para o empreendedorismo de jovens em situação de vulnerabilidade, o Mega-Gerar disponibilizou 360 vagas em 2023. Já o Bora Paraná, que conta com a parceria da Ambev, ofertou seis cursos e um total de 356 vagas, todas com bolsa-auxílio para estudantes no valor de R$ 600.

“Temos hoje no Paraná uma vasta oferta de cursos de qualificação para atender as demandas de setores da economia. Além disso, a SETR tem buscado cada vez se adaptar ao que é exigido por empregadores, tendo em vista as mudanças provocadas pela tecnologia”, destacou o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes.

Além da promoção de capacitação e qualificação profissional, Moraes também ressaltou a importância do pagamento de bolsas para custeio de alimentação e transporte, uma medida adotada pelo Governo do Estado ainda em 2023 e que também está garantida a um maior número de alunos a partir do próximo ano.