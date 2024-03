Estado terá mais de VINTE projetos de tecnologia e inovação

Quinta edição acontece no Centro de Eventos Positivo no Parque Barigui



O Governo do Estado marca presença na 5ª edição do Smart City Expo Curitiba, o maior evento de cidades inteligentes do Brasil, que acontece na capital paranaense entre os dias 20 e 22 de março, no Centro de Eventos Positivo, dentro do Parque Barigui. Serão mais de 20 painéis sobre projetos e investimentos estaduais em tecnologia, inovação, leis de incentivo, turismo inovador, programas para o empreendedor, qualificação profissional e governo digital.

A apresentação dos painéis será no stand Smart Paraná, que também contará com rodadas de podcasts diários, realizados no estúdio montado no próprio stand, com cobertura exclusiva do evento, em parceria com a PinÓ e a GazzConecta – a revista e site de inovação da Gazeta do Povo. As ações do Governo do Estado envolvem as secretarias estaduais da Inovação, Modernização e Transformação Digital; Turismo; Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, além da Fomento Paraná, BRDE, Sanepar, Celepar e Copel.

O secretário da Inovação, Marcelo Rangel, destaca a modernização do Estado como política pública. “O Paraná vem se destacando como um dos melhores ambientes de inovação do Brasil, com diversos projetos de fomento e aceleração de startups e linhas de crédito com juros reduzidos. Esse avanço também é fruto de um trabalho conjunto entre o governo estadual, parques tecnológicos, municípios, instituições de ensino e o setor privado”, afirma.

Segundo o último ranking Bright Cities, o Paraná já é o estado mais inovador do Brasil e em as áreas de ciência, tecnologia e inovação terão um orçamento recorde de R$ 708,9 milhões.

SMART CITY – Reunindo em um só lugar representantes do setor público, empresas, universidades e sociedade civil, o Smart City Expo Curitiba é realizado pela iCities em conjunto com a Fira Barcelona, organizadora do principal Congresso Mundial de cidades inteligentes, o Smart City Expo World Congress.

O tema da edição de 2024 é “Reinventando cidade para todos”. O objetivo é reunir especialistas de diversas áreas para compartilhar experiências, ideias e soluções sobre como criar um futuro melhor e mais sustentável para cidades e seus cidadãos. Além do Governo do Estado, o evento conta com o apoio do Vale do Pinhão e Prefeitura de Curitiba, além de diversos parceiros, o Arlequim, Intelbras, ICI, Ligga, Sebra-PR e SP Negócios.

Serão mais de 70 expositores e 180 palestrantes. A expectativa é de potencial de negócios de até R$ 300 milhões e receber mais de 15 mil visitantes ao longo dos três dias.

Um dos eventos programados para o Smart City Expo Curitiba é o lançamento do livro impresso “Innovate Curitiba”, portfólio de divulgação global das empresas e iniciativas inovadoras da capital paranaense – primeira cidade da América do Sul a integrar o Innovate World, que já impulsiona outras 60 cidades de sucesso em inovação no mundo, como Dubai, Toronto e Chicago. A publicação vai apresentar cases de sucesso da cidade, das empresas curitibanas, e ações do Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital.

Outra novidade é o Smart City Expo Curitiba Brazilian Awards, a primeira premiação destinada a reconhecer e valorizar o trabalho das cidades que estão implementando projetos sustentáveis e inovadores em todo o País, com cerca de 300 casos inscritos. Também chama a atenção a palestra a ser proferida pelo artista e muralista Eduardo “Kobra”, reconhecido internacionalmente por suas obras icônicas em fachadas de edifícios em cinco continentes. O artista irá abordar a importância da arte de rua para a construção de cidades inteligentes.