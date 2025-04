Estradas rurais têm melhorias em SAP

Demanda é grande e trabalho intenso

O setor de obras e serviços rurais da gestão do Prefeito Gil Martins está em ritmo bastante acelerado de atenção às melhorias das estradas, em Santo Antônio da Platina. Exemplo disso são as ações de abertura dos trajetos, empedramento, compactação recente em vários pontos dos bairros Caxambu, Barra Mansa e boa extensão na Pedra Branca.

O diretor do departamento responsável, Joaquim Sanches Conde, disse que a equipe está empenhada e seguindo um cronograma de trabalho que facilita, pois evita deslocamento de servidores e maquinários desnecessário de uma área para outra e, a prioridade é sempre seguir o que está planejado, terminar e deixar os moradores da Zona Rural satisfeitos, tanto para poderem ir e vir para a cidade, como no deslocamento de suas produções.

“Temos muitas áreas rurais, mas dia após dia estamos conseguindo fazer o serviço como esperado e deixando as estradas e também pontes, em boas condições. É o nosso trabalho, é a nossa missão, temos o apoio do prefeito Gil e vamos continuar com muita responsabilidade e pedimos paciência aos moradores da zona rural porque as melhorias vão acontecer”, destacou Joaquim.