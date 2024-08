EURÍPEDES NETO É referência da família Gaudêncio no Paraná

Saúde e bom humor inabaláveis

Prestes a completar 85 anos, Eurípedes Gaudencio Neto foi homenageado, merecidamente, neste mês de agosto na Cavalgada da Efapi(Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro).

Ele é genitor de Junior Gaudêncio, vice-presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro e toda a Cavalgada promovida destinada a prestar uma honraria para esse produtor rural exemplar. O evento foi dedicado para ele.

Nasceu em 20/10/1940 no município de Santa Cecília (SC). Mudou-se para Ourinhos(SP) aos 11 anos de idade para estudar. Serviu o Tiro de Guerra e completou o ginásio em 1959.

Em janeiro de 1960 foi morar na Fazenda Nova Flórida, no bairro da Pedra Branca , em Santo Antônio da Platina, de propriedade da empresa Irmãos Gaudêncio Ltda., onde começou como peão e seguiu até administrador.

Trabalhou em todas as áreas que envolvem a pecuária de corte em uma fazenda, como formação de pastagens, instalações, manejo de rebanho, e também chefiar as comitivas que transportavam o gado comprado pela empresa no Paraná e São Paulo.

Durante esse período, foi firmando raiz e construindo patrimônio, conquistando amizades e respeito. Casou-se com Vanda Domingues de Almeida, em 1971, quando se estabeleceram numa residência na Vila São José .

Dessa união vieram os filhos, Ricardo e Euripedes Júnior, além dos netos Isabela, Graziela, Júlia e Henrique.

“Uma vida de trabalho árduo, com muita honestidade, seriedade, competência e companheirismo entre o casal, resultou em uma multidão de amigos, inúmeras histórias e conquistas”, afirma Junior.

O casal, realmente, é uma referência de vida a ser seguida.

Seu Eurípedes visitou o Npdiario, acompanhado dos filhos, e dos primos João Cláudio Gaudêncio e Fábio Auersvald.

A prosa foi longa e prazerosa, com recordações, brincadeiras e momentos comoventes.

Por causa da preferência por uma marca japonesa, foi dito que, se houver uma camionete Toyota estacionada, é de um Gaudêncio; duas, uma reunião, e várias então uma festa dos Gaudêncio.

Embora existam eventuais diferença (João Cláudio é coxa-branca e Fabinho atleticano), tudo transcorreu linearmente.

A base familiar é sólida.

