Dep. Evandro Araújo é o Novo Relator do Orçamento na Alep

O deputado estadual Evandro Araújo (fotos) , do PSD, foi confirmado como relator do Orçamento do Estado para o período de 2023 e 2024. Entre as principais funções do relator estão o fechamento do Plano Plurianual (PPA), da Lei Orçamentária Anual (LOA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).



”Essa é uma das funções mais importantes do Legislativo, que é preparar e finalizar os projetos orçamentários. É um trabalho bastante dinâmico. O relator tem que dialogar com todos os deputados, receber emendas, fazer mudanças nos projetos e aprovar uma proposta que represente o interesse público de todos os paranaenses”, comentou Araújo.

A Comissão do Orçamento será presidida pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) e terá como membros titulares os deputados Delegado Jacovós (PL), Arilson Chiorato (PT), Anibelli Neto (MDB), Fábio Oliveira (Podemos) e Luiz Fernando Guerra (União Brasil).