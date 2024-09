Curitiba tem feira de EMPREENDEDORES

“Mestre dos Negócios” e “Trilha Empreendedora” oportunizarão aos participantes mergulharem no universo do empreendedorismo

Gestão, crédito, falta de vendas e burocracia. Esses são apenas alguns dos desafios que os empreendedores vivem diariamente e que terão um espaço especial com experiências voltadas para o conceito de games, durante a Feira do Empreendedor 2024. Realizado pelo Sebrae/PR, o evento acontecerá entre os dias 26 e 29 de setembro, em Curitiba. A entrada é gratuita, e a programação inclui consultorias, palestras, atendimentos, exposição e conteúdo para quem empreende ou pretende abrir um negócio.

Uma das atrações é o “Mestre dos Negócios”, em que um grupo de empreendedores criou uma arma capaz de combater alguns dos principais problemas empresariais. Inspirado em “Guerra nas Estrelas”, o jogo convida os participantes, por meio de óculos de Realidade Virtual com controles estilo joystick, a serem transportados para uma galáxia distante.

“É uma experiência de aproximadamente quatro minutos, em que os jogadores terão o desafio de combater com uma espada de sabre de luz as principais dores do mundo dos negócios. Quem participar terá um acesso por meio de um QR Code com cupons de desconto para alguns cursos digitais oferecidos pelo Sebrae”, explica a consultora do Sebrae/PR, Adriana Schiavon.

As dores apresentadas durante o jogo são reais e foram retiradas da Pesquisa Dores dos Pequenos Negócios. O espaço será acomodado para receber até quatro jogadores de forma simultânea. Consultores do Sebrae/PR vão orientar os participantes.

De acordo com Adriana, o jogo vai além de apenas uma brincadeira.

“É algo que retrata o dia a dia do empreendedor, compreendendo as barreiras que envolvem abrir um negócio, entre elas a resiliência e a busca por conhecimento contínuo”, complementa a consultora.

Trilha Empreendedora – Além do “Mestre dos Negócios”, a Feira do Empreendedor 2024 também terá outras experiências. Uma delas é a “Trilha Empreendedora”, uma jornada transformadora projetada para quem deseja mergulhar no universo do empreendedorismo e despertar o seu potencial.

O game faz uma analogia entre uma trilha e a natureza. O participante escolherá itens que farão parte da sua mochila empreendedora durante todo o percurso. Uma experiência imersiva que traz aspectos reais de uma trilha, como por exemplo o vento e a sensação do chão tremer.

“É uma aventura tal qual a vivência de quem decide empreender, montar um negócio e enfrentar todas as dificuldades que o mercado lá fora exige”, completa Adriana.

Feira do Empreendedor 2024 – Promovida pelo Sebrae/PR, de 26 a 29 de setembro, em Curitiba, a Feira do Empreendedor será gratuita e voltada para quem deseja empreender, possui um negócio ou está em busca de networking. O evento terá palestrantes nacionais, conteúdos, orientações, consultorias e um espaço com expositores de diferentes segmentos como soluções digitais e inovadoras, franquias, serviços e representações comerciais. Também terá uma feira com produtos de microempreendedores de Curitiba e região, além de rodadas de negócios e de acesso ao crédito: sebraepr.com.br/ feiradoempreendedor/.