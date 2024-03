Fim da sobretaxa chinesa aumenta produção do frango

E gera empregos em Joaquim Távora e região



O Frigorífico Frangos Pioneiro de Joaquim Távora está entre as empresas inspecionadas para exportar frangos para a China. A exportação irá gerar emprego para toda região.

O deputado federal Zeca Dirceu (PT) destacou a decisão do governo chinês que extinguiu a tarifa antidumping sobre o frango brasileiro, o que segundo o deputado vai potencializar ainda mais a venda da proteína produzida pelos frigoríficos paranaenses. “O Paraná exportou 2,1 milhões de frangos em 2023 e esse volume deve crescer ainda mais com a extinção dessa taxa e com a habilitação do governo chinês de mais cinco frigoríficos paranaenses, inclusive a Frangos Pioneiro de Joaquim Távora”, disse.

Zeca Dirceu destaca que a medida do governo chinês é resultado da viagem do presidente Lula ao país asiático e do empenho do ministro Carlos Fávaro (Agricultura e Agropecuária) e do vice-presidente Geraldo Alckmin (ministro da Indústria, Comércio e Serviços). “Acompanhei o presidente Lula na viagem à China e de todo trabalho que vem sendo desenvolvido pelas equipes do ministro Fávaro e do vice-presidente Geraldo Alckmin”.

A sobretaxa deixou de vigorar no último dia 17, mas o governo brasileiro só foi informado nesta terça-feira (27). Desde 2019, o governo chinês aplicava tarifas antidumping de 17,8% a 34,2% sobre o frango brasileiro, dependendo da empresa exportadora. Além disso, 14 frigoríficos brasileiros tinham celebrado um “compromisso de preços” em que eram obrigados a cobrar preço acima do mínimo preestabelecido, o que resultava em perda de competitividade para as empresas nacionais.

Mesmo com o antidumping, as vendas de carnes de aves ao país asiático vinham crescendo. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em 2023, o Brasil exportou US$ 1,61 bilhão em carnes de aves para a China. Isso representa crescimento de 19,7% em relação a 2022.

Em janeiro, a China inspecionou 28 frigoríficos brasileiros para exportação da carne ao país asiático. Cinco deles são do Paraná: Frangos Pioneiro Indústria e Comércio de Alimentos (Joaquim Távora), Avenorte Avícola Cianorte (Cianorte), Plusval Agroavícola (Umuarama), Cotriguaçu Cooperativa Central (Cascavel) e Seara Alimentos (Santo Inácio). O Paraná lidera a produção de frango no Brasil, com exportações que alcançaram US$ 3,6 bilhões nessa cadeia em 2023.