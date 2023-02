Empresa que não cumpre prazo tem que ser impedida de participar de licitação

Deputado quer TCE rastreando situação frequente nas cidades

“Eu estou em alerta: muitas empresas que prestam serviço ganham a licitação com as nossas prefeituras, começam as obras e não terminam no tempo determinado em contrato”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD) em discurso durante sessão plenária da Assembleia Legislativa nesta semana.

Citou uma obra na cidade de Rolândia com pedras irregulares que era para ter sido concluída quatro anos atrás! “Sou deputado de vários municípios e praticamente todos têm esse mesmo problema com as empreiteiras. O prefeito quer terminar a obra, mas, por exemplo, se reincidir o contrato tem que passar por uma nova licitação: o que demora mais tempo e custa ainda mais”, explicou o parlamentar.

Por conta disso, o deputado informou ter solicitado providências junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) para que faça um rastreamento das empresas que não cumprem o prazo em contrato e que elas fiquem impossibilitadas de ganhar outras licitações. “Vou fazer um trabalho de fiscalização nesse sentido e trazer à tona os nomes destas empresas. É um problema sério, um tema importante que mexe com a vida da população”, afirmou Cobra Repórter.