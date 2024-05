FOMENTO Paraná conta com mais de seiscentas parcerias

Número é resultado dos esforços para ampliar o acesso ao crédito e apoiar principalmente os pequenos negócios

A Fomento Paraná, instituição financeira do Governo do Estado, ultrapassou a marca de 600 parcerias formais para intermediação de operações de crédito. O número é resultado dos esforços para ampliar o acesso ao crédito para apoiar principalmente os pequenos negócios.

O modelo de atuação por meio de parcerias com os municípios funciona desde o início das operações da Fomento Paraná, em 2000, para superar limitações regulatórias que impedem a instalação de filiais da instituição financeira.

Nos últimos anos, o número de parcerias com os municípios cresceu rapidamente, passando de 176 em 2018, para 336 municípios atualmente. Uma das principais iniciativas da instituição foram as visitas técnicas feitas aos prefeitos e dirigentes de associações comerciais pelo diretor-presidente, Heraldo Neves, acompanhado de outros diretores.

“O objetivo, com as visitas, é mostrar aos gestores a importância de ter um balcão de atendimento na cidade, que pode ajudar a fortalecer a economia local”, comenta o diretor de Mercado, Vinícius Rocha. “Dessa maneira, muitas parcerias foram firmadas ou retomadas”.

O gerente de Mercado, Luciano Martins, explica a importância das parcerias com as prefeituras para estar próximo dos clientes. “A nossa sede é em Curitiba, então dependemos das parcerias para estarmos próximos dos clientes. Principalmente no interior, contamos com as prefeituras para auxiliar no atendimento aos empreendedores, pois tratamos o crédito como política pública”, explica.

A parceria com os municípios funciona por meio da formalização de um termo de cooperação técnica, pelo qual o município designa um espaço e servidores para receber o treinamento de agentes de crédito e posteriormente atender, orientar e encaminhar os pedidos dos empreendedores locais, principalmente para operações de microcrédito, até R$ 20 mil, ou valores maiores.

CORRESPONDENTES DE CRÉDITO – Além dos agentes de crédito, a Fomento Paraná desenvolveu outro modelo de parceria, por meio de um edital de credenciamento, para correspondentes de crédito.

Os correspondentes também passam por uma fase de capacitação e podem intermediar linhas de crédito em valores acima de R$ 20 mil, até alguns milhões de reais, para projetos de investimento, como compra de máquinas e equipamentos, reformas, ampliações, projetos de inovação etc.

Essa modalidade foi inserida em 2017 e teve pouca adesão até 2019. Com algumas mudanças nas regras para credenciamento, o número de profissionais nessa área também cresceu. Hoje são 270 entidades credenciadas como correspondentes trabalhando com as linhas de crédito da Fomento Paraná.

“Atualmente o maior percentual de propostas encaminhadas e contratadas vem da rede de correspondentes”, destaca Luciano Martins.

Todo esse conjunto de ações desenvolvidas pela Fomento Paraná foi pensado estrategicamente para cumprir uma determinação do governador Ratinho Junior de ampliar a oferta. “O governador sugeriu a formação uma rede mais capilarizada e para atender especialmente os microempreendedores individuais (MEI) e as micro e pequenas empresas e isso fez com que o microcrédito se tornasse mais relevante”, conta o gerente.

Este modelo permite também á Fomento Paraná acompanhar a qualidade das atividades desempenhadas pelos correspondentes, bem como remunerar diretamente o correspondente a cada operação de financiamento, evitando assim cobranças abusivas diretas que não sejam autorizadas pela instituição para com seus clientes.

MARIALVA – Em Marialva, Capital da Uva Fina, os empreendedores contam com as linhas de crédito da Fomento Paraná há mais de 20 anos. Em 2023, foram mais de R$ 1,5 milhão liberados em 146 operações de microcrédito.

O diretor de Indústria e Comércio do município, Ideuber Celeste, fala sobre a importância da parceria com a Fomento Paraná. “É de extrema relevância para o crescimento do comércio local, fomenta o micro e pequeno empreendedor do município, mantendo as empresas abertas e ativas com o crédito”, destaca.

De acordo com ele, o crédito viabilizado pela instituição ajuda nas necessidades dos empreendedores que buscam o recurso para melhorar a qualidade da empresa, desde a fachada até a reposição de estoques. “Não imaginamos Marialva sem a parceria com a Fomento Paraná. Fizemos história aqui na cidade, temos uma relação muito estreita e harmoniosa com os micro e pequenos empreendedores locais”, diz.

O agente de crédito do município, Roberto Carraro, atua há mais de 10 anos atendendo os empreendedores e conta que se sente realizado em seu trabalho. “Gosto muito do que faço e sempre tento fazer o melhor. Estou feliz por tudo o que consegui até aqui. Em 2013, quando participei de um Encontro Estadual de agentes vi alguns agentes sendo premiados. Então fiz um propósito, de que um dia estaria naquele palco, tendo o mesmo reconhecimento que aqueles colaboradores estavam tendo”, relembra.

Na última edição de Encontro Estadual de Agentes de crédito o município Marialva ficou em 1° lugar na categoria até 50 mil habitantes no Prêmio Estadual de Microcrédito Fomento Paraná e Sebrae/PR.