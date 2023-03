Fomento Paraná e Estado renovam a parceria nas agências

Parceria disponibilizará microcrédito

A parceria entre a Fomento Paraná e as Agências do Trabalhador para a disponibilização de microcrédito aos empreendedores vai continuar. O diretor-presidente da instituição financeira do Estado, Heraldo Neves, e o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes (foto), assinaram nesta segunda-feira (6) o acordo de cooperação técnica que renova o programa.

No âmbito dos municípios que possuem Agências do Trabalhador com agentes de crédito ativos, foram registrados quase 4 mil pedidos de crédito atendidos nos últimos dois anos, com aproximadamente R$ 4,5 milhões em recursos de microfinanças destinados ao micro e pequeno empreendedor.

Neves destacou a importância da parceria para atendimento às demandas dos trabalhadores. “A partir dessa parceria, temos condições de colocar as Agências do Trabalhador como uma referência importante, não só para intermediar a ocupação de vagas de emprego, mas também ofertar o crédito para quem pretende empreender”, diz o diretor.

Para Mauro Moraes, a renovação da parceria é primordial para as duas instituições. “Hoje temos 216 agências e 90 postos de atendimento. Com esse programa vamos ajudar ainda mais a Fomento a estar em todos os locais que nós estamos. Queremos levar crédito com juro baixo e ao mesmo tempo dar condições para que o pequeno empreendedor possa comprar mais equipamentos para seu trabalho, gerando renda e desenvolvimento social”, completa.

Participaram da reunião os diretores da Fomento Paraná Renato Maçaneiro, de Operações do Setor Privado, e Vinícius Rocha, de Mercado, o gerente de Mercado, Luciano Martins, e o assessor Jonny Stica, a diretora de Fomento e Renda da secretaria, Adriana Kampa, e o chefe de Gabinete, Winicius Reis.