FOMENTO Paraná libera R$ 30 milhões em 176 municípios

A Fomento Paraná, instituição financeira do Governo do Estado, alcançou um recorde na contratação de operações de crédito no mês de julho realizadas com recursos próprios ou captados pela instituição. Foram R$ 30,6 milhões para atender 1.060 contratos com empreendedores e empreendedoras informais, microemprendedores individuais (MEIs) e empresas de micro, pequeno e médio porte, instalados em 176 municípios paranaenses.

O número de liberações ficou abaixo apenas do volume liberado em julho de 2020, durante a pandemia de Covid-19, mas naquele período excepcional a instituição utilizou recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE). Muitos negócios tiveram que ficar de portas fechadas e a Fomento Paraná foi uma das únicas instituições a atender empreendedores donos de pequenos negócios, por meio da linha de crédito emergencial Paraná Recupera.

“Esses números são fruto de um conjunto de ações que temos executado desde 2019, atendendo a determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior de focar nos pequenos negócios. Criamos novas linhas de crédito, modernizamos a plataforma de processamento das propostas, aumentamos o número de parcerias, captamos recursos de novas fontes”, explica o diretor de Operações do setor Privado, Renato Maçaneiro.

“Nossa diretoria visitou prefeitos, gestores e lideranças empresariais nos 399 municípios paranaenses visando apresentar a instituição e as oportunidades de crédito para termos mais agentes de crédito bem capacitados e ativos, credenciar novos correspondentes e assim expandir a oferta de crédito”, complementa.

Ainda de acordo com o diretor, a Fomento Paraná vem investindo em ações de comunicação e marketing estrategicamente direcionadas, em conjunto com a Secretaria de Comunicação. Paralelamente, a equipe de Mercado percorre o Estado em caravanas de crédito e participando de dezenas de outros eventos que a instituição patrocina ou apoia, para divulgação da marca e das linhas de crédito.

De janeiro a julho a instituição contratou 6.421 operações, totalizando R$ 166 milhões, atendendo principalmente pequenos negócios em 289 municípios.

PANIFICADORA EM GRANDE RITMO – Um exemplo de empresa atendida é a panificadora que Marina Kadlubitski mantém com o marido, Juliano Marques de Souza, em Prudentópolis, no Centro-Sul do Estado. Em três ocasiões eles fizeram investimentos para expansão e melhoria da empresa com recursos da Fomento Paraná.

“Conhecemos a Fomento Paraná em 2017, quando precisamos de capital de giro para manter a estabilidade da panificadora e para comprar uma câmara fria”, conta Kadlubitski. “Depois decidimos contratar novamente para instalar painéis solares, a fim de reduzir os custos com energia elétrica”.

Prudentópolis fica em uma região que foi bastante afetada pelas enchentes em 2023. A empreendedora conta que sentiu uma redução do fluxo de clientes e consequentemente um desequilíbrio do capital de giro da empresa e voltou a buscar crédito da Fomento Paraná. Desta vez foi por meio do programa Paraná Recupera, que já atendeu mais de 4.350 empreendimentos, liberando R$ 175 milhões em crédito, desde a retomada da linha, em janeiro de 2023.

Com o crescimento da empresa e a estabilidade no fluxo de caixa, agora a Panificadora Central de Prudentópolis tem o triplo de funcionários do que tinham no início.

CARTONAGEM PÓS-PANDEMIA – Daniel Cortezia e Patrícia Motta, começaram a se interessar pelo empreendedorismo durante a pandemia de Covid-19. Patrícia tinha um emprego, mas sentia dificuldade de achar fornecedores de caixas personalizadas para os produtos dos clientes. “Ela chegou em casa com uma caixinha, perguntando se eu achava que ela conseguiria reproduzir algo do gênero. E se desse certo, se eu toparia ajudá-la na produção nos intervalos do meu trabalho”, relembra Cortezia.

Nasceu a Box Plus Box, um estúdio de cartonagem, encadernação, impressão artesanal (Serigrafia e Latterpress) e design de embalagens, em Curitiba. A primeira caixinha foi aprovada pela cliente e tiveram que produzir 300 unidades.

No ano seguinte, um pedido grande os pressionou a tomar uma decisão: continuar em seus empregos ou focar no empreendimento. Escolheram a Box Plus Box e desde então estudam e trabalham para aprimorar as técnicas e os equipamentos para a produção de materiais.

Ao buscar novas ferramentas apareceu a oportunidade de adquirir uma guilhotina, porém faltava o dinheiro. “Fomos atrás de diversas instituições, sem sucesso. Resolvi procurar a Fomento Paraná e descobri a linha de microcrédito. Felizmente conseguimos parte do capital necessário e fizemos a compra”, conta Daniel. “Após uma análise rápida foi liberado o capital. Esperamos poder contar outras vezes com essa parceria”, finaliza Patrícia.

COMO CONTRATAR – O acesso ao crédito da Fomento Paraná pode ser feito diretamente por atendimento presencial na Fomento Paraná em Curitiba (Rua Comendador Araújo, 652 – Batel) ou on-line, no portal www.fomento.pr.gov.br, e também por meio da rede de agentes de crédito e correspondentes credenciados que atuam nos municípios de todas as regiões do Estado.

Contrações da Fomento Paraná nos meses de julho:

Ano – contrato – valor (R$) – municípios

2024 – 1.060 – R$ 30.621.580,70 – 176

2023 – 931 – R$ 18.020.146,00 – 172

2022 – 788 – R$ 13.271.799,81 – 191

2021 – 1.099 – R$ 14.850.887,16 – 196

2020 – 16.077 – R$ 50.769.258,28 – 339 (com recursos do FDE)

2019 – 565 – R$ 8.223.873,88 – 141

2018 – 487 – R$ 6.164.588,74 – 132

2017 – 449 – R$ 8.135.956,83 – 110

2016 – 684 – R$ 15.998.140,75 – 142

2015 – 381 – R$ 9.312.490,38 – 115

2014 – 442 – R$ 15.140.917,97 – 115

2013 – 236 – R$ 3.456.330,23 – 70

2012 – 223 – R$ 2.205.000,69 – 73

2011 – 207 – R$ 1.680.400,92 – 69