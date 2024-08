Frente Parlamentar promove audiência sobre “Porco Moura”

AMP, Associações e Consórcios Municipais

O presidente da Frente Parlamentar de Associações e Consórcios Municipais da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, e o presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, convidam os prefeitos e prefeitas a participarem da audiência pública sobre o tema “Porco Moura, um patrimônio histórico, cultural e genético do Paraná”.

Será na manhã desta terça-feira dia seis no Auditório Legislativo da Assembleia Legislativa, em Curitiba. As inscrições podem ser feitas aqui: https://forms.gle/1LJ2B1XPTBszptQq6

O evento tem o apoio da Associação Paranaense de Criadores de Porcos Moura e Projeto Porco Moura (UFPR-UEPG-UEM).

O objetivo da audiência pública é preservar o porco da raça moura (criado em sistema tradicional ao ar livre) como Patrimônio Histórico, Cultural e Genético do Paraná. O evento também objetiva homenagear os criadores das raças crioulas, que estão localizados em diversas cidades do Paraná, como nos municípios de Mato Rico, Rio negro, Quatro Barras, Curitiba, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Campo Largo, Piraquara, Rebouças, Tibagi, Santa Helena, São João do Triunfo, Jataizinho, Colombo, Faxinal, Querência do Norte, São Mateus do Sul, Pinhais, Almirante Tamandaré e Guarapuava.