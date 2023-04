Governador destaca força do agronegócio

Ações organizadas por secretarias e órgãos estaduais no evento

A ExpoLondrina começou oficialmente com a participação do governador Carlos Massa Ratinho Junior. O Governo do Estado está mais uma vez presente no evento, que vai até 16 de abril no Parque Governador Ney Braga, através de estruturas fixas e ações organizadas por secretarias e órgãos estaduais visando o apoio ao setor agrícola do Paraná.

Durante a sua visita à feira, o governador lembrou a importância da feira para o Estado. “É um orgulho estar novamente na ExpoLondrina, que é uma das maiores feiras agropecuárias do país e da América do Sul, trazendo novas tecnologias, equipamentos e soluções para o campo”, afirmou Ratinho Junior. “Este é um evento que além do seu aspecto de negócios acaba sendo um grande atrativo turístico para a cidade de Londrina e a região Norte do Estado, o que ajuda a estimular o setor de serviços, hotéis, restaurantes”, acrescentou o governador.

Ao citar números da produção paranaense, Ratinho Junior reiterou o papel fundamental do agronegócio na economia paranaense e reiterou o comprometimento do poder executivo estadual para fortalecer ainda mais os produtores, em especial com abertura de novos mercados consumidores em nível internacional.

“A produção paranaense tem batido recordes na colheita de soja e milho, lidera a produção nacional de peixes e frango, as cooperativas do Estado têm crescido em média 25% ao ano e o Paraná se transformou no grande produtor de alimentos do País, atraindo muitas indústrias pra esse setor e gerando empregos para a nossa gente”, comentou. “Recentemente, estivemos no Japão e na Coreia do Sul em missão de negócios para viabilizar a venda da carne suína e bovina aos novos mercados asiáticos, ampliando as exportações e agregando valor à suinocultura e bovinocultura”, concluiu o governador.

EXPOLONDRINA – Dentro do Parque Governador Ney Braga, 200 mil metros quadrados estão reservados para um dos maiores evento do agronegócio do Brasil. São cerca de 280 espaços comerciais que contemplam concessionárias de veículos, maquinários e implementos agrícolas, pavilhões comerciais com produtos do varejo, gastronomia, empresas de mídia, agências bancárias com ofertas de linhas de crédito especiais e financiamentos.

Durante a abertura da feira, o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo El Kadre, agradeceu a presença do governador e o apoio do Estado ao setor nos últimos anos. Ele também exaltou o grande potencial econômico da ExpoLondrina. “A ExpoLondrina é referência no segmento agropecuário e os números da feira comprovam isso. Deveremos receber mais de 500 mil visitantes e 20 mil produtores nos 11 dias de evento, o que demonstra a importância do evento para a economia de Londrina e região, movimentando cerca de R$ 1 bilhão em novos negócios”, comentou.

Realizada desde 1955 para aproximar os produtores rurais e fortalecer o agronegócio, a ExpoLondrina dinamizando as transações comerciais através da disseminação das mais avançadas tecnologias de produção. A edição de 2022 superou as expectativas dos organizadores, recebendo mais de 560 mil pessoas e 26 mil produtores rurais.

AGRICULTURA – O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) está presenta na ExpoLondrina com a organização da 27ª Via Rural Smart Farm e Eventos. Durante a feira, os profissionais do Instituto estarão em diversas unidades didáticas expositivas, levando novas tecnologias ao público com o propósito de melhorar a renda dos produtores rurais.

Entre os shows programados: 12/04 – Guilherme e Benuto + Maiara e Maraisa + Abertura do Rodeio, 14/04 – Jorge e Mateus + Léo e Raphael (gravação de DVD) e 15/04 – Luan Santana + Dennis DJ.

PRESENÇAS – Também participaram da abertura da ExpoLondrina os secretários estaduais da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara; da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros; do Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Bernardo Jorge; deputados federais Luísa Canziani e Pedro Lupion; os deputados estaduais Alexandre Curi, Luiz Claudio Romanelli e Cobra Repórter; o presidente da Itaipu Binacional, Ênio Verri.