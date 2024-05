Governador destaca vocações do Paraná em New York City

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta terça-feira (14) do LIDE Brazil Investiment Forum New York, evento que reúne lideranças políticas e empresários brasileiros e norte-americanos em Nova York, nos Estados Unidos. Ele apresentou as iniciativas do Estado nas questões de trabalho, infraestrutura, desenvolvimento sustentável e investimentos privados. Também destacou ações educacionais que impactam uma rede de quase 1 milhão de alunos e deixou uma mensagem de solidariedade ao Rio Grande do Sul, que conta com apoio do Paraná em todas as esferas.

“Recentemente o Banco Central divulgou um estudo que mostra que o Paraná foi o estado que mais cresceu no ano passado, com 7,8% de expansão da atividade econômica. E fazemos isso com proteção ambiental. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) já divulgou um relatório que coloca o Paraná como referência global em sustentabilidade, isso mostra que estamos no caminho certo, e pode ser um caminho para o País”, afirmou.

“Também conquistamos o status de ter a melhor educação do Brasil com um currículo com inovações metodológicas, com educação financeira, associativismo, empreendedorismo, oratória e programação, com 500 mil alunos nessas aulas, tornando o Paraná um berçário de TI. E isso tem auxiliado a trazer grandes investimentos. Recentemente uma das maiores empresas de tecnologia da Índia anunciou uma expansão para gerar 3 mil novos empregos em Londrina“, complementou.

Além disso, o governador destacou que o Paraná trabalha com as contas equilibradas e registrou em 2023 o maior superávit financeiro do País. “Estamos dentro do maior ciclo de investimentos da nossa história e com um grande programa de privatizações e concessões. Já fizemos isso com a Sercomtel, a Copel Telecom, a transformação da Copel em corporação, a concessão de quatro aeroportos, as PPPs de saneamento básico da Sanepar, antecipando a universalização, e as concessões rodoviárias do maior pacote da América Latina, com 3,3 mil quilômetros”, disse.

“Ainda vamos tirar do papel a Nova Ferroeste de Maracaju ao Porto de Paranaguá, com capacidade para movimentar 80 milhões de toneladas ao ano”, complementou.

Ratinho Junior também afirmou que esse planejamento está calcado em duas vocações. “A primeira é que somos a central logística da América do Sul, estamos no centro de 70% do PIB da região, conectamos o Sul e Sudeste e Sul e o Centro-Oeste. E também somos o supermercado do mundo. Queremos transformar o paraná em uma grande agroindústria para vender com valor agregado. E tudo isso já está gerando resultados em novos investimentos e na geração de empregos, com quase 70 mil só nesse primeiro trimestre”, acrescentou.

NOS EUA – Depois do evento, a comitiva do Paraná também participou de um encontro com investidores no escritório do Alvarez & Marsal, empresa global de consultoria com atuação em diversos ramos, como reestruturação de empresas, due diligence, consultoria fiscal e gestão de riscos. A agenda nos Estados Unidos ainda conta com participação no Valor Econômico Summit, do Valor Econômico Brazil-USA, e no Brazil and the World Economy, do BTG, também voltados a apresentar projetos paranaenses a investidores estrangeiros.