Governador ressalta parceria com Sicredi

Fundada há 35 anos, é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil

O governador Carlos Massa Ratinho Junior exaltou novamente a importância das cooperativas para a economia do Paraná durante a inauguração da nova sede administrativa do Sicredi em Palotina, no Oeste do Estado, nesta segunda-feira (9). Com 7.500 metros quadrados, ela vai abrigar 330 colaboradores da cooperativa, que se destaca por ser a segunda instituição financeira que mais libera recursos para crédito aos produtores rurais no Brasil.

“É um prestígio para o Paraná ter uma instituição como Sicredi, que é uma referência no mercado financeiro e um grande parceiro do agronegócio e das empresas do Paraná. Este novo prédio é bem moderno e sustentável, o que está aliado à estratégia de sustentabilidade do Paraná, que foi considerado por três anos consecutivos o estado mais sustentável do Brasil, e por isso fiz questão de estar presente na sua inauguração”, afirmou Ratinho Junior.

“O Paraná encerrou o primeiro semestre com um crescimento de 8,6% no PIB estadual, maior que muitas nações do mundo, e isso é fruto do trabalho de instituições como o Sicredi e também das demais cooperativas paranaenses, que estão entre as maiores do Brasil e do mundo”, disse o governador. “Com crédito facilitado e orientação técnica, estamos conseguindo desenvolver cada vez mais uma produção diversificada, tecnológica e com responsabilidade ambiental”.

Ratinho Junior também destacou a parceria com o Sicredi dentro do Banco do Agricultor Paranaense, que conta com linhas subsidiadas pelo Estado via Fomento Paraná. “O Banco do Agricultor, que é um programa coordenado pela Fomento Paraná e o BRDE, tem no Sicredi uma das principais parceiras. Em conjunto com as instituições financeiras, oferecemos juro zero aos agricultores que desejam instalar placas solares, biodigestores ou novos sistemas de irrigação em suas propriedades, além de subsidiarmos os juros para as mulheres que trabalham na área rural”, afirmou.

De acordo com Jaime Basso, presidente da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, que integra a rede de cooperados da instituição, a nova sede administrativa de Palotina dará suporte a outras 97 agências em 43 municípios das regiões Oeste, Centro-Oeste, Sudoeste, Noroeste e Centro do Paraná. “A oferta de crédito através das cooperativas tem um papel muito grande no crescimento do agronegócio, na geração de empregos e renda e a sede de Palotina vai atender uma região que se destaca pela produção agrícola”, disse.

O representante da cooperativa de crédito lembrou que a inauguração marca os 35 anos de presença do Sicredi na região Oeste, com uma estrutura moderna para os funcionários e clientes. “É um prédio que tem todo o cuidado com sustentabilidade, autossustentável na geração de energia e com sistema para reaproveitamento de água, além de dar melhores condição de trabalho para os colaboradores”, acrescentou.

A nova estrutura do Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP foi feita a partir de um investimento da cooperativa em parceria com a I.RIEDI Grãos e Insumos, em comemoração pelos 35 anos da cooperativa do Oeste do Estado. Além dos municípios paranaenses, a Sicredi Vale do Piquiri Abdc PR/SP atende oito cidades de São Paulo, principalmente na região do Grande ABC. Atualmente, a cooperativa tem 230 mil associados nos dois estados.

Fundado em 1902, o sistema Sicredi foi a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Atualmente, ele é composto por 105 cooperativas em funcionamento em todo o País, com cerca de 7 milhões de associados.