Governo entrega pleitos do Paraná à ministra Simone Tebet

Guto Silva esteve em Brasília com ministra do Planejamento; Anibelli Neto e Beto Preto participaram da reunião

O secretário de Planejamento Guto Silva esteve em Brasília na tarde desta quarta-feira (8), onde se encontrou com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Ele levou à ministra detalhes dos três pleitos principais do Governo do Paraná para este início do segundo mandato do governador Carlos Massa Ratinho Junior, apresentadas também em ofícios encaminhados ao governo federal.

Entre as demandas, foi destacada a questão do Anexo C, do Tratado de Itaipu, que envolve o fim do financiamento da usina e o desejo pelo Estado de acessar uma parte dos novos recursos, o que pode ter um impacto econômico importante para o Paraná.

Também foram expostos dois outros pleitos, referentes a grandes obras estruturantes: a Nova Ferroeste, assunto que o Estado tem colocado muita energia e que é obra estratégica para ampliar a logística de escoamento da produção agrícola, e o custeio das rodovias federais que compõem o antigo Anel de Integração.

“Além desses pleitos, detalhei projetos e obras estruturantes anunciadas no pacote À Frente Paraná e as que compõem o novo Banco de Projetos. O Paraná tem conseguido realizar uma importante transformação nessa área e essa é uma pauta que a ministra precisa conhecer. Ela pode ajudar com a inclusão de novos projetos do Estado no orçamento da União”, diz Guto Silva.

Segundo o secretário, também foi discutido com a ministra o Plano Plurianual (PPA), uma das principais ferramentas de planejamento do Governo do Estado, que terá sua metodologia aprimorada para o quadriênio 2024-2027.

“Este é o instrumento de planejamento a médio e longo prazo, então trazer para Brasília esse tema é importante para que a gente possa colocar em sintonia o PPA do Estado em relação à análise e planejamento do governo federal”, finaliza Silva.

PRESENÇAS – Participaram da reunião o secretário Rogério Carboni, de Desenvolvimento Social e Família, Rubens Bueno II, chefe do Escritório de Representação do Governo do Estado do Paraná em Brasília, o deputado federal Beto Preto, o deputado estadual Annibelli Neto, e o prefeito de Apucarana, Júnior da Femac.