Governo investe R$ 14 milhões somente em infra em Jacarezinho

Por meio da Secretaria das Cidades com recursos a fundo perdido

O Governo do Estado destina R$ 14 milhões para obras de melhorias da infraestrutura urbana no município de Jacarezinho. O investimento é realizado por meio da Secretaria de Estado das Cidades, com recursos a fundo perdido e também com financiamento por meio de linha operacionalizada pela Fomento Paraná e Paranacidade. Fundo perdido é o nome dado a um financiamento não-reembolsável concedido pelo Governo. Em outras palavras, dinheiro dado que não precisa ser devolvido.

Com repasse de R$ 11 milhões será feita a pavimentação asfáltica de 51 mil metros quadrados de diversas vias do Jardim Europa. As obras devem começar nas próximas semanas. “Eu moro aqui há 11 anos. O bairro tem pelo menos 30 anos. É uma obra muito esperada. Está todo mundo eufórico porque essa pavimentação melhora tudo. Melhora a autoestima dos moradores, que poderão viver com menos pó e poeira”, diz o empresário Jair Hochscheeedt, 52 anos, morador do bairro.

Jrdim Panorama são R$ 6 milhões a fundo perdido, da SEIL, e R$ 2,3 milhões da Prefeitura. Agora foi feito um reequilíbrio e reajuste do contrato, aumentou mais R$ 2,4 milhões, com contrapartida da prefeitura num total de R$ 10,7 milhões.

Outra pavimentação, de R$ 1,3 milhão, está prevista para a Vila Leão. Estão em execução, ainda, duas unidades do programa Meu Campinho, espaço que une prática esportiva e lazer para a comunidade, além de uma quadra de esportes. Desde 2019, o governo já investiu R$ 5,2 milhões em obras de infraestrutura urbana no município.

“A Secretaria das Cidades tem trabalhado com empenho em grandes obras como a pavimentação do Jardim Europa e da Vila Leão. Estamos tirando do papel essas obras. Também dois Meu Campinho para esporte e lazer, que são fundamentais para a população”, diz o prefeito Marcelo Palhares.

De acordo com o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel, as obras no município seguem uma orientação do governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Jacarezinho é uma cidade tradicional do nosso Norte Pioneiro. Havia muita expectativa por alguns investimentos que agora estão saindo do papel por determinação. Temos trabalhado dessa forma, em parceria com os prefeitos, pensando no bem da população”, complementou.