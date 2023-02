Governo faz audiência para formatar loterias

Audiência tratará da exploração da atividade de modalidade

A Lotepar, autarquia do vinculada à Secretaria da Administração e da Previdência (Seap), realiza na próxima terça-feira, dia 14 de fevereiro, uma audiência pública para recolher sugestões de pessoas físicas e jurídicas sobre a concessão do serviço público de loterias no Paraná. A audiência tratará da exploração da atividade de modalidade lotérica de apostas esportivas.

O objetivo é colher contribuições para a construção do termo de referência para a concessão, etapa importante para a implantação do serviço. A audiência pública acontecerá de maneira virtual, transmitida pelo canal do YouTube do Departamento de Logística para Contratações Públicas da Secretaria da Administração e da Previdência, no Palácio das Araucárias (fotos).

Os interessados em participar devem se cadastrar até segunda-feira, 13 de fevereiro, enviando um e-mail para deconplaneja@seap.pr.gov.br, com a cópia do documento de identidade ou documento equivalente; contrato social, estatuto ou registro do empresário individual, se pessoa jurídica; procuração, se for o caso. As contribuições enviadas até a data e horário de abertura da audiência serão lidas durante a sessão Pública.

Não serão aceitas inscrições para participação durante a audiência pública.

Os credenciados para participar terão até 10 minutos para expor suas sugestões e esclarecer dúvidas. A Secretaria da Administração receberá sugestões de pessoas e empresas até às 18 horas de quarta-feira, 15 de fevereiro.

LOTERIA NO PARANÁ – Criado no final de 2021, depois da sanção da Lei Estadual 20.945/21, o serviço público de loteria do Paraná tem o intuito de gerar recursos para financiar ações para a promoção de direitos sociais, já que parte da arrecadação dos jogos será direcionada para esse fim.

O sistema lotérico do Paraná terá duas vertentes: aposta esportiva de quota-fixa, no formato das “bets”, e loterias, ambos podendo ser explorados em ambientes físico e virtual.

No primeiro caso está previsto o credenciamento de empresas que já atuam no mercado de apostas esportivas de quota fixa, podendo explorar essa modalidade de maneira organizada pelo Estado. O processo está na fase de estudos e essa audiência pública ajudará a dar segurança ao processo.

No segundo caso o projeto prevê exploração do sistema de loterias, com implementação de espaços físicos e credenciamento de estabelecimentos onde poderão ser realizadas as apostas. Nesta modalidade, também haverá estudo do mercado e participação da população. As definições finais (quantidade de novas lotéricas, formato dos jogos, preços, etc.) ainda estão sendo estudadas pela Lotepar.

Serviço:

Data: terça-feira, 14 de fevereiro

Horário: 10 horas

Transmissão pelo YouTube