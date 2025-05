Gripe aviária: Lupion quer reabrir mercados chinês/japonês(vídeos)

E defende segurança do consumo interno

Com a confirmação de focos de gripe aviária em território nacional, o Brasil — terceiro maior produtor de frango do mundo — acende o sinal de alerta. A suspensão de compras por grandes importadores, como China e Japão, levanta dúvidas na população e pressiona a cadeia produtiva. Em entrevista à Globo e GloboNews, o deputado Pedro Lupion (PP-PR), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), esclareceu os pontos mais sensíveis da crise e reforçou: “não há risco no consumo interno”.

O Brasil produz cerca de 15 milhões de toneladas de carne de frango por ano, sendo mais de 5 milhões destinadas à exportação. A confirmação de casos de gripe aviária em ovos férteis — destinados à reprodução, não ao consumo — levou países como China, Japão, União Europeia e Emirados Árabes a suspenderem temporariamente as importações.

Apesar disso, não há evidência de transmissão do vírus pela carne. Ainda assim, os países adotam medidas imediatas, conforme explicação de Lupion: “Quando há um diagnóstico, qualquer país bloqueia para entender a extensão do foco. É uma precaução prevista em protocolos internacionais”.

O parlamentar elogiou o trabalho dos técnicos da defesa agropecuária do Ministério da Agricultura, que atuam com rigor técnico para conter a propagação do vírus.

“O Brasil é reconhecido mundialmente pela sua excelência sanitária. Todos os protocolos estão sendo seguidos com transparência e rastreamento”, afirmou.

O governo agora negocia a redução da área de restrição para mitigar perdas, especialmente com a China, que sozinha importou 52 mil toneladas de frango brasileiro no último mês. Segundo o deputado, não há motivo para alarde entre os consumidores brasileiros. Os ovos contaminados não eram destinados ao consumo humano, e a carne disponível no mercado é segura. Com a suspensão das exportações, a tendência é de aumento na oferta interna.

“Se diminui a exportação, aumenta a oferta. É possível que os preços no mercado interno caiam”, explicou.

Lupion destacou que outros grandes exportadores também enfrentam episódios de gripe aviária. Estados Unidos, Argentina e países da União Europeia, como a Polônia, têm registros recentes, o que ajuda o Brasil a manter competitividade e confiança internacional.A estratégia do governo brasileiro agora é trabalhar dentro do período de 28 dias, exigido por protocolos internacionais, para mitigar os efeitos da crise e retomar as exportações o quanto antes.

“Precisamos manter a confiança internacional e, ao mesmo tempo, garantir tranquilidade ao consumidor brasileiro”, concluiu Lupion.