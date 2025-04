Guto Silva apoia Levatti (assista DEPOIMENTO)

Secretário do Planejamento representa governador Ratinho Junior

O Secretário do Planejamento do Paraná, Guto Silva, visitou o Npdiario no fim de semana, em Santo Antônio da Platina.

Ele representa o governador Carlos Massa Ratinho Junior, tendo sido também secretário da Casa Civil e deputado estadual.

O conceituado homem público, acompanhado de assessores, foi recebido pelos atuais prefeito, Professor Zezão, e vice, Chico da Aramon,,secretários municipais e os candidatos à chefia do executivo e vice, Alexandre Levatti, e Geovanne Zanato.

Guto é empresário, atuando na área de comércio exterior, rede de varejo e franquias, consultor internacional de empresas, do Sebrae/PR. Como trader e consultor internacional de negócios já esteve em mais de 68 países na Ásia, África, América do Sul, América Central e do Norte, Europa e no Oriente Médio, desenvolvendo canais de abastecimento e estruturação de projetos e realizando negociações comerciais. Morou na Inglaterra, Portugal e Espanha

É graduado em Administração com habilitação para Comércio Exterior, Pós-Graduado em Gestão de Recursos Humanos e tem MBA em Gestão de Negócios pela FAE Business School. Atualmente faz doutorado em Gestão de Negócios pela Universidade Nacional de Misiones/Argentina e tem Pós-MBA em TrendsInnovation, pela Inova Business School e formação de líderes em Economia Verde pela Universidade de Stanford.

Como professor universitário de graduação e pós-graduação, teve artigos e livros utilizados como bibliografia da área internacional e foi citado em mais de 1.000 pesquisas de produção acadêmica, publicou dois livros pela editora Aduaneiras: Logística no Comércio Exterior e Gestão Global. Foi autor do livro: Direito & Agronegócio: Ambiente de Negócios e Competitividade – Estudos em Homenagem à Ministra Tereza Cristina, do qual escreveu um capítulo, com tema Agronegócio no Paraná:

Com sustentabilidade, do campo à mesa. E também teve participação no Livro: Energia Limpa – Aspectos Jurídicos e Sustentabilidade. Neste, abordou o artigo Hidrogênio Sustentável: O futuro é agora. Com ações paranaenses, Pesquisa e Desenvolvimento e Agronegócio.

Iniciou a carreira política em Pato Branco, em 2009, quando foi eleito vereador, o mais votado do município naquela eleição.

Exerceu o cargo de subchefe da Casa Civil do Governo do Paraná entre 2012 e 2014. Foi eleito deputado estadual em 2014, com 45.313 votos pelo PSC, e reeleito em 2018, pelo PSD, com 66.412 votos, o mais votado do seu partido.

Ainda em seu primeiro mandato, de fevereiro de 2017 a dezembro de 2018, ocupou a vice-presidência da Assembleia Legislativa, presidência da Frente Parlamentar de Defesa do Comércio, presidência da Câmara de Comércio Paraná-Rússia e coordenador da Bancada Digital.

Assumiu interinamente a presidência da Casa em 2018.

Com a eleição de Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) ao Governo do Estado, Guto foi nomeado secretário-chefe da Casa Civil, em 2019.

Em 2023, recebeu o convite do governador Ratinho Junior para assumir a Secretaria do Planejamento, cargo que ocupa atualmente.

Fotos: Paulo Ribeiro