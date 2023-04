Inicia pré-incubação de startups em SAP

Centro de Desenvolvimento de Tecnologia e Inovação usa metodologia para apoiar soluções inovadoras de base tecnológica

Criado durante a pandemia, em 2020, e estruturado de maneira remota, com apoio do Programa Habitats PR de Inovação, do Sebrae/PR, o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia e Inovação (CDTI) de Santo Antônio da Platina, no norte pioneiro do Paraná, iniciou a pré-incubação de quatro projetos em 2023. O objetivo é fornecer suporte a empreendedores que desejam transformar ideias inovadoras de base tecnológica em negócios de sucesso.

O programa de pré-incubação Joias do Agro terá duração de seis meses e uma extensa programação de atividades, conduzidas pelo Sebrae/PR, que incluem o planejamento individual do projeto, desenvolvimento de habilidades empreendedoras, oficinas, precificação, canais de vendas, marketing digital, como desenvolver um pitch (apresentação a investidores), como captar recursos nas agências de fomento, formalização do negócio, plano de negócio e mentorias. Os projetos terão acesso, ainda, a consultorias especializadas em parceria com a Sala do Empreendedor do município.

A ideia do empreendedor José Eduardo Farinchun está entre as selecionadas. Ele realiza pesquisas e pretende validar a produção de uma máquina extrusora para a produção de carvão ecológico durante o programa no CDTI. Ele possui um protótipo e até realizou algumas vendas do carvão doméstico, para churrasco. Segundo Farinchun, o produto tem alto valor agregado, pois, além de contribuir com a preservação do meio ambiente, não faz fumaça ou sujeira e é ideal para usar em ambientes fechados, como churrasqueiras de apartamentos.

“No CDTI, estou recebendo assessoria e orientações para validar o produto e saber se terá aceitação no mercado. É um momento para me dedicar nas pesquisas”, relata Farinchun.

A coordenadora do CDTI e do programa Joias do Agro, Ediane Arantes Siqueira, conta que o edital para a seleção dos projetos foi aberto em 2022 e quatro candidatos foram aprovados, após análise documental e avaliação de uma banca. Todos são do norte pioneiro do Paraná. Dois deles estão em fase de ideação, ou seja, tentando tirar a ideia do papel para validar o modelo de negócio, e outros dois estão mais estruturados, com protótipos e até algumas vendas.

“O espaço está aberto a todos, em horário comercial, e eles têm uma série de atividades que precisam cumprir presencialmente, além de uma agenda remota”, afirma.

De acordo com Ediane, o objetivo da pré-incubação é dar oportunidade para o desenvolvimento de ideias inovadoras, fomentar a criação de novas empresas e gerar emprego e renda para Santo Antônio da Platina e região.

O Sebrae/PR atua na promoção e articulação desses habitats em todo o Paraná, para que novos ambientes de inovação sejam estruturados e cumpram a missão de entregar aos ecossistemas empresas inovadoras ou de base tecnológica capazes de competir no mercado e agregar valor para suas regiões.

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capelo, explica que o Programa Habitats PR de Inovação contempla 12 municípios do norte pioneiro e Santo Antônio da Platina, por meio do CDTI, é o primeiro a iniciar as atividades de pré-incubação.

“Esses ambientes são estratégicos para o desenvolvimento de novos negócios e resultado do trabalho de fomento à cultura da inovação. A tendência é levarmos a metodologia para outros habitats do norte pioneiro e estruturá-los para que também possam realizar o mesmo processo”, detalha o consultor.