ATENÇÃO: Inscrições ao concurso da ALEP seguem até fevereiro

São 85 vagas em diversas áreas de níveis médio e superior; provas marcadas para sete de abril

A segunda-secretária, deputada estadual Maria Victoria (PP), destacou que as inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa do Paraná abriram nesta quarta-feira (10), a partir das 16 horas. São 85 vagas para diversas áreas, de nível médio e superior, e salários a partir de R$ 4.995,21.

“Depois de quase 40 anos a Assembleia Legislativa volta a contratar funcionários para o seu quadro próprio. As inscrições iniciam nesta quarta-feira (10) e seguem até o dia 8 de Fevereiro. As provas estão marcadas para o dia 7 de Abril”, disse a deputada em entrevista ao jornalista Ogier Buchi no programa Direto ao Ponto (foto).

De acordo com a deputada, a iniciativa de realizar o concurso público faz parte de uma série de medidas de gestão administrativa voltadas a garantir mais eficiência, transparência e inovação.

“É um passo importante da Comissão Executiva e dos deputados estaduais. O objetivo é renovar o quadro de funcionários com pessoas que venham ajudar e somar ao poder público”, destacou Maria Victoria.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas, entidade responsável pelo processo seletivo, a partir das 16 horas. As taxas variam de R$ 220 a R$ 110, dependendo do cargo.

No endereço também estão publicados os editais com mais detalhes do concurso: https://conhecimento.fgv.br/concursos/alep24

VAGAS – Das 85 vagas, uma é destinada para o cargo de Procurador – Classe 3. Para a carreira de Analista Legislativo são 68 vagas em funções de desenvolvedor de sistemas, biblioteconomista, administrador, economista, advogado, contador, jornalista, analista de rede, revisor legislativo e engenheiro.

Por fim, são oferecidas 16 vagas para a Carreira de Técnico Legislativo, nos cargos de: Técnico Legislativo-Legislativo, Técnico Legislativo-Administrativo, Técnico Legislativo-Suporte e Manutenção, Técnico Legislativo-Técnico em Contabilidade.