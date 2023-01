Intensificadas ações para abertura de mais empregos afirmativos

À públicos específicos como negros, mulheres, Pessoa com Deficiência (PcD) e LGBT+

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, vai ampliar o alcance de programas voltados à promoção da igualdade de oportunidades de emprego no Paraná. A medida visa aumentar a contratação de pessoas para vagas afirmativas, que são voltadas para um público profissional específico, como negros, mulheres, Pessoa com Deficiência (PcD) e LGBT

De acordo com o secretário Mauro Moraes (na foto com o governador), o objetivo é criar estratégias para maior conscientização dos empregadores acerca da importância da valorização da diversidade, combatendo os diferentes tipos de desigualdades sociais. Além de mutirões direcionados para a contratação de grupos específicos, a pasta pretende estabelecer parcerias com instituições e empresas, ampliando a oferta de vagas afirmativas.

“Iremos adotar ações afirmativas como pauta para garantir oportunidade de emprego a grupos historicamente discriminados. Vamos incentivar as empresas a identificarem e contratarem profissionais qualificados, mas que não têm acesso às oportunidades no mercado de trabalho em decorrência de preconceito relacionados ao grupo ao qual eles pertencem”, destaca.

As Agências do Trabalhador promovem constantemente mutirões de emprego direcionados a contratação de mulheres negras, LGBTs e PcDs. No entanto, o intuito da Secretaria de Trabalho, Qualificação e Renda é intensificar essas ações afirmativas.

“Iremos intensificar os mutirões e oferecer cursos de capacitação e qualificação para estimular a contratação de profissionais que sofrem discriminação, promovendo igualdade de acesso a oportunidade de emprego “, explica o secretário.