“Invest Cidades” promove oficina

Será na tarde do próximo dia 16 de março no CDTI

Em primeira mão: Invest Cidades, programa da Invest Paraná que objetiva a qualificação municipal para o aumento da atratividade a investimentos e segurança do investidor na tomada de decisão, promoverá sua primeira oficina.

Alexandre Levati, secretário de Planejamento, e Antônio Marcos Souza, Secretário de Desenvolvimento Econômico, confirmaram a informação.

Será no próximo dia 16 de março, às 13 horas no Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação do Norte Pioneiro do Paraná (fotos) , na Rua Vereador José Ritti, número 15, em Santo Antônio da Platina. Prefeitos e prefeitas, secretários e secretárias do Norte Pioneiro são convidados a participar do encontro. Os municípios interessados em participar devem enviar e-mail para: desenvolvimento@investpr.org.br

Na oportunidade, será repassada a metodologia do programa e o trabalho a ser desenvolvido pelos Municípios, com o apoio da Invest Paraná.

Por meio das atividades desenvolvidas no Invest Cidades, é possível identificar os gargalos setoriais, recursos disponíveis, condições demográficas, dinâmica do mercado local, disponibilidade de matéria-prima e de mão de obra, além de aspectos potenciais e limitativos de cada município.

O Programa foi reestruturado recentemente pela Diretoria de Desenvolvimento Econômico da Invest Paraná, sob o comando de Eduardo Bekin. O objetivo da empresa é atender todo o Paraná, proporcionando a todas as regiões paranaenses oportunidades de desenvolvimento e atração de novos investimentos.