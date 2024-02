Invest PR prospecta negócios no Canadá

Diretoria de Relações Internacionais da agência de promoção e atração de investimentos esteve nas câmaras Brasil Canadá (CCBC) e Árabe-Brasileira (CCAB)

A Invest Paraná realizou visitas institucionais a Câmaras de Comércio em São Paulo, como parte da agenda internacional do ano, iniciada com a visita do governador Carlos Massa Ratinho Junior ao Nebraska (EUA).

A equipe da Diretoria de Relações Internacionais da agência de promoção e atração de investimentos do Governo do Estado esteve nas câmaras Brasil Canadá (CCBC) e Árabe-Brasileira (CCAB). Ambas devem participar de ações, viagens e eventos em parceria com o Governo do Paraná.

A reunião com a CCBC envolve a preparação para participação na Sial Food, que acontece em Quebec. A feira, que é a maior do setor de alimentos e bebidas da América do Norte, será entre 15 e 17 de maio e contará com expositores de mais de 44 países. A Invest Paraná, que já levou produtos e empresas paranaenses a expor na Sial Food em edições anteriores, deve repetir a dose neste ano.

A gerente de Relações Internacionais da Invest Paraná, Bruna Radaelli, destaca que a recente autorização concedida ao Paraná para exportação de carne bovina ao Canadá deve atrair mais empresas interessadas em participar da feira. “À exemplo da nossa participação exitosa em outras edições da Sial, neste ano já temos algumas empresas prospectadas e pretendemos enviar uma delegação de empresários para fechar bons negócios”, afirmou.

A parceria com a CCBC, além de viabilizar contato com potenciais compradores e investidores no Canadá, sobretudo durante eventos como a Sial, também garante a presença da Invest Paraná no país. Foi através da CCBC que no ano passado a Invest Paraná e a Invest Alberta firmaram assinatura de um Memorando de Entendimento, por meio do qual mantém laços de representação internacional.

A outra agenda com a CCAB envolve apoio a abertura de mercado para empresas do Paraná. No encontro, os técnicos também trataram da divulgação internacional de projetos de infraestrutura, como a Nova Ferroeste, corredor logístico entre Paranaguá e Maracaju, cujo projeto está sendo desenvolvido pelo Governo do Paraná.

Outra pauta envolveu a certificação Halal para as empresas no Paraná. No ano passado, a Invest Paraná promoveu, em parceria com a CCAB, um webinar sobre o assunto. O evento buscou informar empresas paranaenses sobre as oportunidades e exigências para expandir mercado através do certificado que atesta que a empresa, o processo e os produtos seguem requisitos e valores do Islamismo, sendo, portanto, permitidos pela religião para consumo pelos muçulmanos. Para este ano, a Câmara pretende organizar um roadshow por diversos municípios do Paraná.

Além disso, Invest Paraná e CCAB planejam ações em conjunto para a promoção do estado do Paraná como destino de investimentos. Neste ano, por exemplo, trabalham na tradução de materiais de divulgação do Governo do Estado para o árabe, a fim de estreitar laços e facilitar o contato com países falantes do idioma.

CONTATOS INTERNACIONAIS – Visitas institucionais fazem parte da agenda de relações institucionais e internacionais da Invest Paraná. Tais parcerias visam a garantia de acesso a novos mercados por empresas paranaenses. Atualmente, a Invest Paraná possui 124 contatos estabelecidos com Consulados e Câmaras de Comércio ao redor do mundo, o que assegura atendimento a empresas paranaenses em processos de internacionalização e prospecção de negócios fora do Brasil.