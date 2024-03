Oferece banco de dados à associação



O presidente do Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), Jorge Callado, visitou o presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos.

Acompanhado do diretor de Estatística, Marcelo Antônio, e da assessoria técnica, Denise Esau, Callado confirmou presença no Emupar, de 19 a 21 de março, e ofereceu seu banco de informações à AMP e aos prefeitos e prefeitas do Estado. Edimar estava acompanhado do diretor Executivo da AMP, Joarez Henrichs.

Conheça mais sobre o evento do Encontro de Municípios Paranaenses e a programação: https://emupar.com.br/