LDO de 2025 reflete força econômica do PR, diz Romanelli

Avaliação do presidente da Comissão de Orçamento do Legislativo



O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) considera que o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), elaborado pelo Governo do Estado para o exercício de 2025, reflete a força da economia paranaense. A mensagem enviada por meio eletrônico para a Assembleia Legislativa nesta semana, estima que as receitas para o próximo ano serão de R$ 73,4 bilhões, valor que é 6,8% maior que em 2024 (R$ 68,7 bilhões).

“Se confirmadas as projeções do mercado financeiro de que a inflação deste ano ficará em torno de 3,7%, vemos que as receitas do Paraná devem crescer quase o dobro. Ou seja, haverá um ganho importante de arrecadação. Isso, com certeza, reflete a força da nossa economia”, avaliou Romanelli, que é presidente da Comissão de Orçamento no legislativo estadual.

A Comissão de Orçamento é responsável pela análise prévia das proposições legais que tratam da aplicação de recursos públicos, entre elas a LDO, a Lei Orçamentária Anual (LOA) e o Plano Plurianual (PPA). “Agora se inicia o trabalho de análise da LDO e elaboração do relatório que deve ser votada por deputadas e deputados até o meio do ano”, informa Romanelli.

Segundo o texto encaminhado pelo Governo do Estado, o crescimento do orçamento é explicado pela evolução nas receitas tributárias, especialmente com a recuperação da arrecadação do ICMS ao longo de 2024, e pelas projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e da inflação para o mesmo período.

Valores – A LDO serve como um guia para a elaboração da Lei Orçamentária Anual e, de acordo com o Estado, as despesas para 2025 podem chegar a R$ 74,7 bilhões, com a folha de pessoal projetada em R$ 43,1 bilhões. Para a rubrica de investimentos estão reservados R$ 4,1 bilhões, um aumento de 5,1% em relação ao orçamento de 2024.

O documento também aponta o montante a ser repassado aos outros Poderes: Legislativo (5%, sendo 1,9% para o Tribunal de Contas), Judiciário (9,2%), Ministério Público (4,2%) e Defensoria Pública (R$ 126 milhões).