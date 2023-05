Elisangela eleva mais potencial dos Campos Gerais, diz Romanelli

Com instalação de novas indústrias e empresas de outros setores

O deputado Luiz Cláudio Romanelli, líder do PSD na Assembleia Legislativa, disse nesta quinta-feira, 18, que a liderança da prefeita de Carambeí, Elisangela Pedroso (PSB), nova presidente da AMCG, vai elevar o potencial de crescimento das 19 cidades dos Campos Gerais já marcado, segundo ele, com a instalação de novas indústrias e empresas de outros setores da economia.

“Elizângela é uma guerreira, líder nata e saberá conduzir a AMCG e dialogar com o Governo do Paraná para garantir que os recursos estaduais cheguem a todos os municípios da região. Parabéns, Elisangela! Conte sempre comigo e com a Assembleia Legislativa do Paraná para trabalharmos juntos em prol de uma região melhor para todos”, disse Romanelli na posse da prefeita na AMCG realizada nesta quinta-feira em Carambeí.

Romanelli destaca ainda que ter uma mulher na liderança de associação de municípios é simbólica e emblemática porque entre a série de desafios aos gestores públicos, além de prestar serviços prioritários com qualidade, é estender as riquezas do desenvolvimento econômico a todo o conjunto da população. “Elisangela é primeira mulher a assumir a AMCG, jovem e muito determinada, faz uma ótima gestão na prefeitura de Carambeí, tem muita inteligência política e administrativa e foi escolhida por seus pares para liderar uma das regiões mais importantes do Paraná na presidência da AMCG”, disse.

“Eu sempre comemoro quando uma mulher assume uma função de liderança, pois sempre incentivei a participação feminina na política. Hoje, de maneira especial, celebro a minha amiga Elisangela Pedroso, prefeita de Carambeí, que conhece muito bem os novos desafios de uma administração pública: a de criar condições ao desenvolvimento econômico e social, com empregos, aumento de renda e qualidade de vida aos paranaenses”.

Biênio 2023-2024 – A nova diretoria da Associação dos Municípios dos Campos Gerais tem ao lado de Elisangela Pedroso; o prefeito de São João do Triunfo, Abimael do Vale(PT), como vice-presidente; o prefeito de Piraí do Sul, Henrique Carneiro (União Brasil), como tesoureiro, e a prefeita de Imbaú, Dayane Sovinski (Republicanos), como secretária.

Elisangela pretende levar mais benefícios e inovação aos 19 municípios associados . “Há muitas formas de realizarmos ações em prol das prefeituras. Pretendemos verificar práticas exitosas e aplicá-las em nossa região, sempre levando em conta as vocações e particularidades de cada cidade”. Duas vezes na vice-presidência da AMCG e agora compondo a diretoria da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), a prefeita de Carambeí foi eleita por aclamação para o biênio 2023-2024.

A AMCG é composta por 19 cidades dos Campos Gerais: Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, Imbaú, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Porto Amazonas, Ponta Grossa, Reserva, São João do Triunfo, Sengés, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania.

A associação coordena os consórcios regionais de saúde e Samu e além disso, atua nas áreas do esporte, cultura e turismo, e com os fóruns permanentes de secretários, propõe e executa projetos em prol do desenvolvimento dos Campos Gerais.