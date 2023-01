Linguiça de Siqueira Campos ganha Selo

Joel Consani é o 1º empresário de todo o Norte Pioneiro com autorização para comercializar seus produtos, através do Selo SUSAF (Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte).

A formalização da entrega foi feita no fim de semana na propriedade dele com a presença do prefeito Luiz Henrique Germano, inspetor municipal Romão Espósito, e do diretor de Agricultura Yuri de Oliveira.

O Selo é uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná que permite empresários de agroindústria familiar e artesanal comercializarem seus produtos dentro do estado apenas com o Selo de Inspeção Sanitária Municipal.