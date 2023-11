Lupion prestigia Hackathon Agro

Iniciativa se estende até este domingo

O deputado federal Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), participou nesta sexta-feira (17) da abertura do Hackathon Agro Santo Antônio da Platina no Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação do Norte Pioneiro do Paraná (CDTI).

O evento acontece até domingo (19) e tem como objetivo explorar soluções inovadoras para o agronegócio em diversos setores, incluindo pecuária de leite, hortifruti agroecológico orgânico, turismo rural e agroindústria, cafés especiais, e cadeia produtiva de grãos e cereais.

Lupion parabenizou a organização e destacou a importância do evento para o desenvolvimento do Agro 5.0 e novas tecnologias. Ele falou do orgulho como platinense e presidente da FPA em participar da realização do evento em Santo Antônio da Platina.

Elogiou a iniciativa da cidade como sede do Hackathon Agro e ressaltou a relevância da tecnologia no campo. Ele destacou a importância de eventos como esse para inspirar a próxima geração de inovadores e empreendedores do agronegócio, expressando o desejo de ver seus próprios filhos participando de iniciativas iguais no futuro.

O parlamentar parabenizou o presidente do Sindicato Rural de Santo Antônio da Platina, José Afonso Junior, e agradeceu ao prefeito Zezão e ao vice-prefeito Chico da Aramon pelo apoio e pela oportunidade de promoção de inovações na cidade.

O secretário Marcelo Rangel, da Inovação, Modernização e Transformação Digital, o presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, Luiz Henrique Germano, e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Antônio Marcos de Souza, também estavam presentes.

O Hackathon Agro SAP 2023, pioneiro na região, não se limita apenas às competições técnicas. O evento também incluirá palestras, workshops e pré-pitch com mentorias. Além disso, está previsto um concurso cultural, oferecendo prêmios de R$ 500 a R$ 1.500 para os participantes mais destacados.

A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Santo Antônio da Platina, com apoio institucional do Sistema Faep/Senar, Sindicato Rural de Santo Antônio da Platina e do IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural). O Hackathon Agro SAP 2023 visa contribuir para o desenvolvimento econômico e social das comunidades rurais, consolidando a cidade como um polo de inovação no setor agropecuário.

Hackathons são eventos que reúnem desenvolvedores de software, designers e outros profissionais relacionados à área de programação, com o intuito de em um período curto de tempo criarem soluções inovadoras para algum problema específico.

É uma maratona de programação na qual hackers se reúnem por horas, dias ou até semanas, a fim de explorar dados abertos, desvendar códigos e sistemas lógicos, discutir novas ideias e desenvolver projetos de software ou mesmo de hardware.