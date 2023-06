Lupion promove mais desenvolvimento do agronegócio brasileiro

Confira ações do parlamentar na Frente da Agropecuária

O deputado federal Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e defensor incansável do agronegócio brasileiro, tem se destacado por sua atuação em defesa do setor e em resposta às recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em uma entrevista a um pool de rádios goianas, Lula afirmou que o agronegócio tem um “problema ideológico” com seu governo, desconsiderando todos os ataques que fez ao agronegócio durante a campanha eleitoral de 2022.

Lupion, comprometido com o desenvolvimento sustentável do agronegócio, respondeu às críticas de Lula, destacando a importância do setor para a economia brasileira. “O governo Lula trouxe inúmeras sinalizações contra o agronegócio desde o início. O Presidente chegou a chamar a agropecuária nacional de ‘fascista’. Um absurdo completo.”

Lupion ressaltou que a bancada ruralista trabalha com “ciência e tecnologia. Nossas pautas e demandas são técnicas, para garantir segurança jurídica, oportunidade e renda no campo e aos produtores rurais”.

Plano Safra

Em relação ao Plano Safra 2023/2024, Lupion ressaltou a importância das reuniões entre a Frente Parlamentar da Pecuária (FPA), o Ministério da Fazenda e o Banco Central para discutir o financiamento da atividade agrícola no Brasil. “A FPA tem solicitado um valor em torno de R$ 25 bilhões para compor o plano, visando a equalização dos juros e o fortalecimento do seguro rural”. Embora reconheça que pode ser difícil alcançar esse montante, Lupion acredita que um valor próximo de R$ 20 bilhões já seria positivo para o setor.

Lupion também expressou preocupação com os benefícios que não estão sendo concedidos aos produtores que conservam áreas há décadas. Ele criticou a narrativa adotada pelo governo, apoiada pelo Ministério do Meio Ambiente, que não leva em conta as boas práticas e a preservação realizadas pelos produtores rurais ao longo dos anos.

PPI

O deputado Lupion criticou o fim da política de paridade de importação (PPI) pela Petrobras. “Enquanto o mundo trabalha para diminuir o uso de combustíveis fósseis através de biocombustíveis, o Brasil está indo na contramão desse movimento. Temos investimentos milionários realizados pelo país na produção de biodiesel e etanol de milho, por exemplo. Os Estados Unidos estão avançando nessa área com a abertura de mais de 200 novas unidades de esmagamento para a produção de biocombustíveis”.