Maria Victoria no Largo da Ordem

Campanha no centro histórico da cidade

A candidata a prefeita, Maria Victoria (PP), fez campanha neste domingo (1) no Centro histórico de Curitiba. Acompanhada do vice, Walter Petruzziello, ela caminhou pela tradicional Feira do Largo da Ordem, conversou e ouviu as demandas de feirantes e se encontrou com eleitores. Também almoçou em um dos restaurantes da região com a família, amigos e apoiadores.

Maria Victoria afirmou que vai revitalizar o centro com obras de infraestrutura, aumento do efetivo e das rondas da Guarda Municipal, atenção à população em situação de rua, melhoria da iluminação, estímulo a novos moradores e incentivos aos feirantes e comerciantes.

“A revitalização do Centro é um compromisso. Estabeleceremos um canal de diálogo para atuar em diversas frentes e tornar essa região segura e atraente aos curitibanos e turistas, em todos os dias e horários da semana”, frisou.

BIO – Maria Victoria está no terceiro mandato de deputada estadual. Tem 10 anos de vida pública e mais de 100 leis aprovadas e sancionadas. Foi eleita em 2023 para a segunda-secretaria da Assembleia Legislativa. É a presidente estadual e municipal do Progressistas.

Com leis e iniciativas nas áreas da Educação, Saúde, Doenças Raras e Proteção da Mulher, Maria Victoria tem uma atuação voltada a quem mais precisa. Também defende investimentos em Inovação e Energias Renováveis para gerar novos empregos e oportunidades.

Maria Victoria tem 32 anos, é casada com o advogado Diego Campos e tem três curitibinhas: Maria Antonia, Maria Valentina e Maria Stefânia.