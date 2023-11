Sec. Mauro Moraes consolida PR como polo de qualificação

Ele é secretário do Trabalho, Qualificação e Renda

O Paraná tem se destacado nacionalmente como um importante polo de qualificação profissional gratuita, fruto do empenho do secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, deputado Mauro Moraes, em buscar parcerias e investimentos para incrementar a grande oferta de cursos hoje existentes na estrutura do Estado com o pagamento de bolsa-auxílio no valor de R$600. Com ajuda financeira, Moraes prevê redução significativa da evasão de alunos durante o período de formação.

“Com o pagamento da bolsa-auxílio, os alunos terão condições de arcar com despesas de alimentação e transporte. O Governador Carlos Massa Ratinho Júnior sabe da importância dessa ação, pois os projetos da secretarias são direcionados aos trabalhadores que buscam oportunidades de trabalho com melhores salários e, justamente por isso, precisam de apoio para obter qualificação profissional “, destaca Moraes.

Para 2024, o secretário e deputado destaca que serão investidos mais de 23 milhões em projetos de qualificação e capacitação profissional, com 19 mil vagas em cursos gratuitos, um avanço de 66% em relação a este ano. A maior parte dos cursos de qualificação ofertados pela Secretaria contará com a bolsa-auxílio.

Para o secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, a imagem positiva no Brasil, no que se refere à geração de empregos e capacitação profissional, reflete o esforço do Governo do Estado neste setor. “O Paraná vive uma situação de pleno emprego, com ofertas de vagas em diversos setores da economia. Para fazer frente a esse crescimento, o Estado investe em qualificação profissional, a fim de que nenhuma oportunidade seja perdida”, reforça Moraes.

“O Paraná é terra de gente batalhadora e que segue firme no propósito de melhorar de vida. É por isso que, como secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, acredito que a adoção de medidas específicas, como o pagamento de bolsa-auxílio para trabalhadoras e trabalhadores que queiram obter qualificação profissional, é uma política social de grande relevância”, diz.