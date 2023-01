Mauro quer ampliar repasses do Fundo de Amparo no Paraná

Proposta de ampliação do volume de investimentos repassados pelo FAT apresentada pelo secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda

O Paraná ocupa hoje o primeiro lugar no ranking nacional de ocupação de postos formais de trabalho através da rede Sine ( Sistema Nacional de Emprego) estadual. O excelente desempenho das Agências do Trabalhador e postos avançados em todo o Estado pode viabilizar repasse maior de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

A proposta de ampliação do volume de investimentos repassados pelo FAT foi apresentada pelo secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, a representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, nesta segunda-feira (30), durante reunião com técnicos do Paraná e de Brasília.

Em 2022, o Paraná recebeu R$ 2,87 milhões para ações de qualificação profissional e de geração de emprego, o segundo maior volume de repasse, atrás apenas de São Paulo. A ideia é que a parceria seja ampliada para abarcar mais programas e valorizar os projetos que estão em desenvolvimento com sucesso no Paraná.

“Apresentamos ao Ministério do Trabalho e Emprego o saldo positivo do Paraná em termos de geração de postos de trabalho e contratações efetivadas, ou seja, nossos excelentes números relacionados aos empregos formais oferecidos e ocupados em nosso estado”, disse Moraes.

De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Previdência, o Paraná colocou 118.839 trabalhadores em empregos formais pela rede Sine estadual em 2022, sendo responsável por 33,71% dos 352.518 mil os trabalhadores empregados em todo o País. Segundo colocado, o Estado do Ceará registrou 48.107 colocados, enquanto que São Paulo encerrou o ano com 34.566 empregados via Sine. No ranking nacional, o Paraná alcançou um resultado 147,03% maior do que o Ceará e 243,80% superior a São Paulo.

O superintendente do Trabalho e Emprego no Paraná, Paulo Kroneis, frisou que o Paraná é referência em empregabilidade via Agência do Trabalhador e que não há dúvidas de que a ampliação de recursos do FAT fará com que o Estado alcance números ainda maiores. “O Paraná demonstra grande capacidade em superar seu próprio desempenho, que já é referência para todo o País”, destacou.

FAT – O Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT é um fundo especial, de natureza contábil-financeira, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, destinado ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico. Ele possui linhas de crédito destinadas à diversos setores da economia.